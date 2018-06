No lucho por una dictadura, seis años son suficientes para cambiar al país: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Horas antes de su participación en el tercer debate presidencial, el candidato de la alianza “Juntos haremos historia, Andrés Manuel López obrador, aseguró que su lucha no es por una dictadura, sino por un régimen democrático, y afirmó que seis años le serán suficientes para cambiar al país.

El tabasqueño concedió una entrevista al periodista Ricardo Rocha, en su espacio de Radio Fórmula, en la que le planteó al aspirante presidencial: “Si ganas (…) tendrás una gran tentación autoritaria”

A lo que el candidato presidencial respondió:

“No, porque el poder es humildad, sólo tiene sentido y se hace virtud si se pone al servicio de los demás, no lucho por construir una dictadura, sino una auténtica democracia y para que me digan mesiánico, para construir en la tierra el reino de la justicia, seis años, con sólo seis años va a ser suficiente”.

Y se comprometió con todos los mexicanos voten o no por él a no traicionar su confianza: “No me voy a ir a basurero de la historia, no voy a cometer el error de quien ofreció un cambio, entusiasmo a la gente, la defraudó y se convirtió en un traidor a la democracia”, subrayó.

Afirmó también que no le molesta que lo llamen populista, pero afirmó que sus adversarios utilizan eso como lo hicieron antes con el chupacabras, para infundir miedo.

“Utilizan el término para asustar, traten de interpretar qué es el populismo y no se sabe qué es, pero no tengo nada que ver con el populismo”, dijo.

López Obrador dijo que, aunque la ventaja que marcan las encuestas es bastante, “no se puede cantar victoria antes de tiempo, y como se dice en beisbol esto no se acaba hasta que se acaba”.

Sin embargo, prometió que, de ganar, no decepcionará a la gente.

“No puedo fallar ni decepcionar a la gente, están muy esperanzados millones de mexicanos y vamos a estar a la altura de las circunstancias, se puede corresponderles, se puede devolverles el amor que a uno le entregan, amor, con amor se paga, los quiero como ellos me quieren a mí y un poquito más”, aseguró.

Tras asegurar que si gana cumplirá todos sus compromisos, reconoció que “no está fácil porque es profunda la crisis de México, por eso se necesita una transformación un cambio verdadero, no se podría de otra manera, se requiere arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios”.