Raúl Jiménez llega a la Liga Premier con el Wolverhampton

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El equipo Wolverhampton, de la Liga Premier, hizo oficial el fichaje del delantero mexicano Raúl Jiménez, quien llega procedente del Benfica, de Portugal, cedido a préstamo por un año.

Esta mañana, el Wolverhampton le dio la bienvenida a su nuevo jugador por medio de su cuenta oficial.

We are delighted to confirm that @Raul_Jimenez9 has joined Wolves on a season-long loan from @SLBenfica. #BienvenidoRaúl

🇲🇽🐺 pic.twitter.com/NGBFMx8kFU

— Wolves (@Wolves) 12 de junio de 2018