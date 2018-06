“Difícil despreciar a Chivas”, dice Cardozo en el anuncio oficial como sustituto de Almeyda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El club Guadalajara anunció la contratación del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo para tomar la vacante que dejó Matías Almeyda.

Cardozo, quien como jugador vivió sus mejores momentos con el Toluca, fue oficializado esta tarde por el club tapatío con miras al torneo Apertura 2018 con el siguiente mensaje: “bienvenido a la familia más grande del futbol mexicano”.

Chivas se convierte en el sexto club en la carrera como entrenador de José Saturnino, después de su paso por Querétaro, Toluca, Chiapas, Puebla y Veracruz sin demasiado éxito. De hecho, en 30 juegos dirigidos en la Liga Mx, acumuló 19 derrotas.

La designación del nuevo adiestrador de las Chivas se produce a menos de un día de la despedida de Matías Almeyda, quien reveló que fue cesado por el propietario del club, Jorge Vergara, mediante un chat.

Durante su presentación, Cardozo adelantó que quiere mantener a las Chivas como el club más grande de México, “con más de 40 millones de aficionados”.

Cuestionado sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de la directiva de un equipo que experimenta su peor momento deportivo, financiero y con una plantilla de jugadores sin renombre, el paraguayo aceptó que “es difícil despreciar la oportunidad de dirigir a Chivas”.

Agregó: “Un técnico que diga que no tiene la ilusión de dirigir al club, estaría mintiendo”, sentenció en conferencia de prensa, tras su presentación por el CEO de Omnilife-Chivas, José Luis Higuera.

El nuevo director técnico dijo que no tiene la menor duda de que este equipo será protagonista, “aunque digan lo contrario”. Y es que, consideró que luego de las bajas de Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís y Rodolfo Pizarro, observa una plantilla en la que existen jugadores jóvenes que ya tuvieron oportunidad de salir campeones “dos o tres veces”.

Y siguió: “Muchas veces veo que critican porque no hay nombres –en el equipo–, y siempre he dicho que aquí juegan los hombres”, sentenció el sucesor de Almeyda.

De Anda también sale

Este martes, Francisco Gabriel de Anda también hizo oficial su salida de la dirección deportiva del Guadalajara, tres meses después de su llegada.

En conferencia de prensa, reconoció que no estuvo al tanto del controvertido traspaso del mediocampista Rodolfo Pizarro al club Monterrey:

“Si me hubieran preguntado, hubiera dicho que no; creo que era necesario hacerlo. Al final entiendo esa parte y que no tuve que ver; no estuve enterado, pero después entendí el tema financiero (del equipo)”.

Además, aceptó: “si bien es cierto que puse lo mejor de mí, algunos temas que venían de atrás me terminaron afectando puntualmente los adeudos con los jugadores. En lo deportivo, mientras llegué y no explotó el tema de los adeudos, todo funcionó bien”.

Francisco Gabriel de Anda refirió que al momento de aceptar la invitación de la directiva de las Chivas “estaba trabajando en una empresa en la que realmente estaba haciendo lo que quería. Estaba muy bien, tenía un contrato multianual, tenía un boleto para ir a Rusia en el papel. Hoy tendría que estar en Moscú y me invitaron los señores Vergara a formar parte de este proyecto. A pesar de la comodidad en la que estaba no dudé en venir a Chivas, y no me arrepiento de haber venido”.