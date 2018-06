Raudo, Trump declara terminada la amenaza nuclear de Corea del Norte

WASHINGTON (apro).- Apenas aterrizó en tierra estadunidense el avión Air Force One, raudo, el presidente Donald Trump, decretó el fin de la amenaza nuclear por parte de Corea del Norte, cuando aún está por verificarse si el líder de ese país, Kim Jong Un, cumplirá el compromiso.

“Acabo de aterrizar después de un largo viaje, pero ahora todo mundo puede sentirse más seguro que el día que asumí la presidencia. Ya no existe una amenaza nuclear por parte de Corea del Norte. Reunirme con Kim Jong Un fue un experiencia interesante y muy positiva. Corea del Norte tiene un gran potencial hacia el futuro”, escribió esta mañana el presidente de Estados Unidos.

Just landed – a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!

