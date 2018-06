Y Peña destaca relación deportiva y hasta comercial con ambos países

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un par de horas después del anuncio de la FIFA, que concedió a México, Canadá y Estados Unidos la organización del Mundial de fútbol para 2016, el presidente Enrique Peña Nieto publicó un video en su cuenta de Twitter en el que celebró la noticia y destacó que los tres países están “profundamente unidos” por su gente, el comercio y también el futbol.

“No solo nuestra gente y nuestras familias, no sólo nuestras empresas y nuestros comerciantes, también el futbol sabe que Canadá, Estados Unidos y México estamos profundamente unidos”, dijo.

La reacción del presidente fue inusualmente rápida. A las cinco de la mañana publicó el video en su cuenta de Twitter en el que aplaudió la “magnifica” noticia de la FIFA y felicitó a las Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) “por este logro”.

Destacó que, con esta decisión, México se convierte en el primer país en organizar por tercera vez un Mundial y señaló que la decisión de la FIFA es “un voto de confianza a la capacidad de organización, a la calidad de la infraestructura y a los servicios que ofrece México”.

También aprovechó para destacar los atractivos turísticos del país, sus “magníficas playas”, pueblos mágicos y “extraordinarios sitios arqueológicos”.

Trudeau y Trump también celebran la noticia

El presidente canadiense Justin Trudeau, también saludó la noticia a través de un mensaje en su cuenta de Twitter y felicitó a los que trabajaron para lograr la candidatura.

Good news this morning: The 2026 FIFA World Cup is coming to Canada, the US and Mexico. Congratulations to everyone who worked hard on this bid – it’s going to be a great tournament! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 #United2026

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 13 de junio de 2018