Lopetegui, destituido a dos días de su debut en el Mundial por fichaje con el Real Madrid

MADRID (apro).- El presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, destituyó este miércoles al seleccionador de La Roja, Julen Lopetegui, tan solo dos días antes de su debut en el Mundial de Rusia frente a Portugal.

El motivo fue el anuncio del fichaje del entrenador de la selección por el Real Madrid, realizado de improviso la tarde del martes y de espalda a la Federación, lo que provocó este cisma en la selección.

“Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional, al que agradecemos el trabajo, él ha sido quien nos ha traído hasta aquí”, anunció Rubiales visiblemente abrumado desde el sitio de la concentración en el estadio de la ciudad rusa de Krasnodar.

Sin embargo, aseguró que “la Federación no puede permanecer al margen de una negociación de uno de sus trabajadores y enterarse cinco minutos antes de la decisión que ha tomado”, que es el fichaje con el club blanco.

Fernando Hierro, director deportivo de la selección, asumirá el cargo como seleccionador durante el mundial, se conoció una hora después de que Rubiales anunciara el cese fulminante de Lopetegui.

Luis Rubiales señaló sobre la polémica que, “el Real Madrid busca un entrenador y busca el mejor. Nada que decir a eso, pero la Federación tiene una obligación y, visto cómo se ha llevado el tema, nos hemos visto obligados a esta decisión, que es dolorosísima y que nos deja en una situación muy delicada”.

“Yo no vengo aquí a decir que no ha pasado nada. La situación es muy difícil para todos”, dijo Rubiales visiblemente cansado por 24 horas de negociaciones, desde que ayer por la tarde Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, le llamara por teléfono a Moscú, para informarle que daría a conocer el comunicado con el fichaje de Lopetegui.

Rubiales le pidió que lo pospusiera para después del Mundial, pero solo tres minutos después el comunicado ya era público. Y cuando Rubiales tomaba un vuelo de regreso a la concentración de los seleccionados, Lopetegui les comunicaba a sus jugadores su decisión de fichar por el Real Madrid una vez terminara el Mundial.

A eso se sumó que solo hace unos días, Rubiales renovó a Lopetegui por dos años más para la selección española.

Cuando en la rueda de prensa le preguntaron si los jugadores estaban de acuerdo con la decisión, Rubiales señaló, “tengo el compromiso de ellos para abstraerse de todo y centrarse en lo deportivo”.

Sin embargo, la prensa española especializada en deportes advirtió que había un cisma entre la escuadra, porque el anuncio indignó a los seleccionados que no vienen de la órbita del Real Madrid.

Los seleccionados madridistas, encabezados por Sergio Ramos, el capitán del club blanco, pidieron a Rubiales que permaneciera Lopetegui hasta el final del Mundial, sin embargo, se impuso el criterio del presidente federativo.

“La selección es el equipo de todos los españoles y hay decisiones que estamos obligados a tomar en función de una forma de actuar. Nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, con una negociación (entre el real Madrid y Lopetegui) de la que nunca se informó a la federación. Tiene que haber un mensaje claro. Hay una forma de actuar que debemos cumplir. Estábamos obligados a tomar una decisión”.

El presidente federativo informó que se iba a tocar la selección “lo menos posible” y poco después se anunció el nombramiento de Fernando Hierro.

“Esta es la situación más compleja que me he podido encontrar. Los jugadores harán todo lo que esté a su alcance para ganar el mundial. Pero la situación es dificilísima. Esta no es la mejor de las soluciones, pero en la vida no se pueden eludir responsabilidades”, concluyó.