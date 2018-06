La UP impartirá la Maestría en Gestión de las Artes y Políticas Culturales, única en el país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo la idea de que la gestión cultural es una necesidad en el país, la Universidad Panamericana (UP) creó la “Maestría en Gestión de las Artes y Políticas Culturales,” que definen como única a nivel nacional, y cuya apertura en septiembre próximo será en la sede de Santa Fe.

“El patrimonio cultural y artístico lo tenemos, pero necesitamos que llegue a todos los rincones del país, esa es un área de desarrollo, un agente de cambio, una oportunidad que detectamos, y la razón de ser de esta maestría”, dijo a Apro Gabriel Pliego, director de la Escuela de Bellas Artes (EBA) y la Orquesta Sinfónica de la UP.

Resultado de la reciente apertura de la EBA hace dos años, misma que inició su labor con la Licenciatura en Música e Innovación (y cuya primera generación cursa el cuarto semestre), el posgrado en Artes y Políticas Culturales busca resaltar el perfil humanista de la universidad, mismo que se originó hace cinco décadas con las licenciaturas en pedagogía, derecho y filosofía.

“Cuando se fundó la EBA se hizo bajo la convicción de un aporte al tejido social, a la economía y el llevar a México a ser un país cada vez mejor”, comentó Pliego, doctor en musicología por la Universidad de Salamanca, España.

–Dado el perfil que destaca ¿no se tardaron en abrir la EBA o esta maestría?

–“Sí, pero bueno si la comparamos con universidades extranjeras, por ejemplo, la Universidad de Salamanca (se fundó en 1218), la UP tiene cincuenta años, es relativamente joven y está en un momento de crecimiento, crecimiento en cuanto a calidad, certificaciones, investigación, en medicina; esta entre las primeras del país en ingeniería industrial, creo que en realidad es un momento oportuno.”

La maestría parte de ver al gestor cultural como “agente de cambio, desarrollo e innovación”, de esta manera el posgrado está dirigido a egresados de carreras humanísticas, económico-administrativa o artísticas, a funcionarios y administradores de instituciones y programas culturales públicos y privados, así como a artistas interesados en una mejor promoción de su trabajo creativo, y público en general.

Según Pliego, el programa de maestría está estructurado de tal manera que el egresado tenga un conocimiento profundo en políticas culturales, a nivel nacional e internacional, y de gestión y administración de empresas culturales.

La mitad de las asignaturas se impartirán en inglés por expertos internacionales en gestión cultural, como Oliver Bennet (Inglaterra), David Hesmondhalgh (Inglaterra), Françoise Colbert (Canadá) y Enrique Banús Irusta (España), por tanto, se requiere una calificación mínima del examen TOEFL (examen de dominio del inglés) como requisito, la otra mitad tendrá profesores y expertos nacionales. El plan de estudios, con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, fue diseñado por Guadalupe Moreno Toscano, extitular adjunta del Centro Nacional de las Artes.

Formación

Los egresados tendrán las capacidades y formación para dirigir y administrar museos, zonas arqueológicas, festivales, orquestas, compañías de artes escénicas, editoriales, disqueras, agencias artísticas, agregadurías culturales y dependencias gubernamentales dedicadas al quehacer artístico; así como galerías, productoras de cine, radio, TV y multimedia, el sector turístico, asociaciones civiles, y organismos internacionales de carácter cultural.

Sobre lo anterior agrega Pliego: “un pintor, un músico o un bailarín podrá tener las capacidades para manejar su carrera, la maestría sería un complemento en su formación artística”.

–México está en un momento clave ante las próximas elecciones ¿en qué momento está la cultura en el país?

“Voy a dar un ejemplo. Recientemente acudí a dos instancias, una internacional y otra local sobre la maestría, y me dijeron ‘no podemos agendar nada hasta que pasen las elecciones, hasta que pase el primero de diciembre, porque no sabemos quién va a estar aquí’, ¡no puede ser eso! La cultura del país no puede depender de eso, por eso la idea de profesionalizar al gestor cultural, para que sin importar quién o qué gobierno este al frente del país, la labor cultural siga y se difunda, tenemos un papel muy importante como Escuela de Bellas Artes ayudando, formando, asesorando, es un área de interés y la universidad tiene mucho que aportar en eso”, finalizó.

Para mayores informes sobre la maestría, consulte aquí.