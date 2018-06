“Nadie me toca, porque en un chasqueo desaparezco expedientes”: candidato priista a alcaldía de Santa Lucía

OAXACA, Oax. (apro).- “Todos ustedes me la pelan. Nadie me toca, porque así, en un chasqueo, desaparezco expedientes del tribunal o en donde estén”, advirtió el candidato del PRI a la alcaldía de Santa Lucía del Camino, Raúl Adrián Cruz González, a integrantes del ayuntamiento que presentaron cuatro denuncias en su contra, una de ellas por violencia política.

De acuerdo con la síndica procuradora Lin Zet Santiago Delgado y los regidores Luis Reyes López Martínez, Samuel Pérez Rojas, Benito Hernández Vásquez y Sandra Daniela Taurino Jiménez, Cruz González lanza advertencias de esa naturaleza porque se siente protegido por Alejandro Avilés Álvarez, coordinador estatal del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña.

Con documentos en mano, Santiago Delgado y los regidores de Gestión Gubernamental, Obras, Desarrollo Económico y Hacienda, acusaron al alcalde, quien busca la reelección, de falsificación de firmas, desacato de un mandamiento judicial y opacidad en el manejo de los recursos, así como de negarse a realizar sesiones de cabildo.

Los afectados hicieron un llamado al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al PRI para que volteen a Santa Lucía porque “no podemos tener un candidato que no cumple la ley”.

El regidor de Gestión Gubernamental, Luis Rey López Vásquez, resaltó que ya presentaron cuatro juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, uno en 2017 y tres este año.

Según los demandantes, desde el 26 abril de 2017 no se realizan sesiones de cabildo. En ese sentido, el pasado 25 de enero el Tribunal resolvió: “(…) esta autoridad ordena al presidente municipal del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a señalar fecha y hora a efecto de llevar a cabo la sesión a la que deberá convocar con las formalidades de ley”.

En caso contrario, señala la sentencia, al “apercibido se le impondrá como medio de apremio un arresto por 12 horas”.

El 28 de abril los funcionarios municipales también presentaron una denuncia ante la comisión instructora de la LXIII en contra del presidente municipal de Santa Lucía, por no cumplir con las obligaciones establecidas en la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Municipios de Oaxaca.

Días antes, el 9 de abril, Lin Zet Santiago y Sandra Daniela presentaron una demanda en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña por violencia política en contra de Cruz y su secretario municipal, Fidel Moisés Martínez Salazar, por discriminación, hostigamiento y suplantación.

La regidora de Hacienda, Sandra Daniela Taurino Jiménez, declaró que en año y medio “he sido violentada en mis derechos político-electorales como regidora, porque desde el 20 febrero de 2017 se giró un documento donde solicito rendición de cuentas de cuánto se recaudó en predial y la respuesta es desconocida.

“Lo que no se vale es la burla al pueblo. Por un lado, (el alcalde) no convoca a sesiones de cabildo, no entrega bien las cuentas, toma decisiones de manera unilateral y se va a campaña con recursos del municipio, utiliza vehículos oficiales y hostiga a los regidores que piden transparencia, por eso pedimos que intervenga la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, ¿o esperan a que nos maten?”.

Por mandato de la ley municipal, una vez a la semana se tienen que realizar las sesiones de cabildo, sin embargo, desde el 26 abril de 2017 el priista Raúl Cruz no convoca a sesiones. La preocupación principal es que no se priorizaron obras y se desconoce en qué ha invertido los recursos federales del fondo 3, ramo 28. “No tenemos nada de documentos de nómina, cuando hay muchos aviadores y no hay obra”, señalaron los demandantes.

La síndica procuradora Lin Zet Santiago Delgado, quien mostró la factura de una camioneta que el gobierno del estado entregó en comodato al municipio, pero el presidente municipal y candidato utiliza para su campaña, agregó: “Están falsificando mi firma”.