“Voy a tomar posesión de la Presidencia el 1 de diciembre”, anuncia AMLO en Chimalhuacán

CHIMALHUACÁN, Edomex. (apro).- “Voy a tomar posesión de la Presidencia de la República el 1 de diciembre”, anunció Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, tras proyectar que ese mismo mes se pondrán en marcha la pensión universal para adultos mayores y las becas para estudiantes de los niveles medio superior y superior.

“Estamos requetebién… No es por presumir, pero estamos casi 30 puntos de ventaja, arriba. Este arroz ya se coció”, consideró el tabasqueño ante unos 13 mil asistentes a su cierre de campaña en Chimalhuacán –municipio mexiquense históricamente gobernado por Antorcha Popular–, quienes vitoreaban “Ya llegó, ya está aquí, el que va a sacar al PRI”.

No obstante, también apeló a los asistentes –que le llamaban “presidente, presidente”, o le decían “Andrés, amigo, Chimalhuacán está contigo”– a no confiarse, pues “más vale que sobre y no que falte”, y los convocó a cuidar que la gente no venda su voto ni se deje engañar con migajas que se traducirán en pan para hoy, pero hambre para mañana.

En este municipio (donde Conapo estimó en 2010 que vivían 612 mil 283 habitantes en marginación urbana), López Obrador reiteró su compromiso de dar preferencia a los humildes, y anticipó que comenzará las acciones para sacar de la pobreza a la región conurbada del Valle de México que necesita mucha atención. “Justicia es darle más a quien tiene menos”, ofreció.

Luego indicó que en el mes de diciembre pondrá en marcha las becas para estudiantes de escasos recursos que cursen los niveles medio superior y superior, los sueldos como aprendices para los jóvenes que ya no deseen estudiar, y las pensiones para adultos mayores por mil 500 pesos mensuales que se ajustarán al alza con el índice inflacionario y serán universales con rango de ley.

“Aquí hay gente humilde, pobre, necesitada, buena, trabajadora, mientras la mafia del poder aplasta, oprime a todo un pueblo. No ganamos nada peleándonos por baterías partidistas, tenemos que unirnos todos, sólo el pueblo puede salvar al pueblo”, emplazó.

También adelantó que al arribar al poder cancelará la reforma educativa y echará atrás los intentos por privatizar el agua.

Finalmente, comprometió regresar al municipio como presidente electo antes de tomar posesión de la Presidencia y de que le coloquen la banda presidencial.

El año pasado en Chimalhuacán, durante la contienda de gobernador, Morena (sin alianza alguna) obtuvo 51 mil votos contra 61 mil 600 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados (PVEM, Panal, PES).

No obstante, tanto en el proceso electoral de 2017 como en el actual, los morenistas han denunciado agresiones a sus brigadistas, producto del férreo control político que ejerce el movimiento Antorchista.