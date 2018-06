Meade y Anaya están en la carrera…por salvar el honor: AMLO

COLIMA, Col. (apro).- Al iniciar en esta entidad sus cierres de campaña, Andrés Manuel López Obrador declaró que sus adversarios, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, escenifican un pleito muy enconado por “la honra” de quedar en el segundo lugar, pues a su juicio ya ninguno de los dos puede remontar la ventaja de entre 20 y 30 puntos que, asegura, les lleva.

“Para ellos es como anotar un gol, cuando están recibiendo una paliza de casi 20 a cero; el que va perdiendo quiere sacar la carrera del honor, la carrera de la honra, eso es lo que están haciendo”.

En declaraciones a medios de información, al término de un mitin encabezado en esta capital, se ufanó: “Estamos muy bien, ahora sí que paseando el bote. Ya es cosa nada más de esperar el día primero de julio; nos vamos a ir despacito, poco a poquito”.

Por otro lado, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, descalificó la encuesta que sobre los comicios de gobernador en Veracruz publica hoy el diario El Universal, y en la que el candidato de Morena-PT-PES, Cuitláhuac García, aparece en segundo lugar, cinco puntos debajo de Miguel Ángel Yunes Márquez, abanderado de la alianza PAN-PRD-MC.

En entrevista, dijo que se trata de “una encuesta cuchareada” que atribuyó a que los dueños de ese periódico “son muy amigos” del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, y “hoy le hacen el favor con esa encuesta en donde supuestamente su hijo está arriba de Cuitláhuac, lo que no es cierto, porque Cuitláhuac está más de diez puntos arriba del hijo de Yunes”.

Este día, el político tabasqueño, junto con los candidatos al Senado, a diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías, encabezó un mitin ante miles de colimenses provenientes de los diez municipios del estado, que se congregaron en las instalaciones del Casino de la feria de esta ciudad.

En su discurso, dijo que la transformación que está proponiendo para el país será “muy profunda, igual de profunda que la independencia, la Reforma y la Revolución”, además de radical, pero “que nadie se asuste si uso la palabra radical, que viene de raíz, pues vamos a erradicar de raíz a los gobernantes corruptos”.

Así también, juró que no habrá aumento de impuestos en términos reales en todo el sexenio, ni el gobierno pedirá dinero prestado, por lo que no se incrementará el monto de la deuda pública, ni habrá gasolinazos.

De acuerdo con López Obrador, el país está inmerso en una severa crisis muy preocupante, pues “se esmeraron estos tecnócratas en destruir a México, pero vamos a lograr el renacimiento de México entre todos”.

Cuestionado sobre sus preocupaciones en torno al proceso electoral, López Obrador reiteró que los gobernadores “están muy callados, no se están pronunciando, no se están comprometiendo a defender el voto y están metidos haciendo campaña y utilizando dinero del presupuesto; no en todos los casos, pero sí la mayoría está involucrada en el proceso electoral”.

A pesar de ello, dijo esperar que lo mandatarios se comprometan a respetar el voto de los ciudadanos y que no hagan fraude electoral y no utilicen dinero del presupuesto. Voy a estar muy pendiente del comportamiento de todos los gobernadores y si utilizan recursos y compran votos y de esa manera hacen fraude electoral, los voy a denunciar, aunque yo sea presidente electo, porque tiene que haber democracia en México”.

Sobre el escándalo de la senadora Layda Sansores, señalada de haber destinado 70 mil pesos del Senado para gastos personales, el candidato de Juntos Haremos Historia repitió que se trata de “una guerra sucia, están desesperados”.

Añadió que siguen las llamadas telefónicas en su contra, advirtiendo que es un peligro para México, pero “ya la gente los conoce y no les hace caso”.