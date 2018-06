Exjefe de campaña de Trump es enviado a prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Paul Manfort, exjefe de campaña del ahora presidente de estadunidense Donald Trump, fue enviado a prisión luego de que un juez federal ordenó su reclusión mientras se realiza el juicio en su contra que la Fiscalía a cargo de Robert Mueller le imputó por delitos financieros.

Manafort se declaró inocente de dos cargos adicionales que le impusieron la semana pasada por manipulación de testigos y obstrucción a la justicia. En total, el exjefe de campaña de Trump enfrenta siete cargos criminales en una Corte Federal de Washington, y otros 18 por fraude financiero y denuncias de informes falsos en una Corte Federal de Virginia.

Mueller argumentó que era necesario encarcelar a Manafort para que no intentara influir en los testigos de cara a su próximo juicio en el próximo verano por blanqueo de dinero, fraude bancario y fiscal y tráfico de influencias, cargos que el acusado niega.

Manafort es acusado por la Fiscalía de obstrucción de la justicia por haber intentado influir en la declaración de testigos que serían citados en su juicio y por ello el juez canceló la fianza que le permitía permanecer en arresto domiciliario.

Los fiscales aseguraron que Manafort obstruyó a la justicia durante su libertad, mientras que la defensa del exjefe de campaña de Trump le pidió al juez que revele los nombres de los testigos y que le ordene a su cliente no contactarlos.

Si embargo, la Fiscalía argumentó en una Corte Federal de Washington que Manafort es un “peligro para la comunidad”. Inmediatamente después del fallo del juez tres agentes de la corte condujeron a Manfort, sin esposas, hacia el área de espera de prisioneros.

Tras el anuncio del juez, el presidente Trump tildó de “injusta” la decisión de enviar a prisión a su exjefe de campaña.

“Vaya, qué sentencia tan dura para Paul Manafort, quien ha representado a (expresidente) Ronald Reagan, (excongresista) Bob Dole y muchas otras personas y campañas políticas. (…) ¡Muy injusto!”, señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de junio de 2018