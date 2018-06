Les da miedo “salir del clóset”, pero algunos religiosos y uno que otro obispo votarán por AMLO: Solalinde

MÉRIDA, Yuc., (apro).- El sacerdote Alejandro Solalinde vaticinó que el 1 de julio tañerán en México “las campanas como símbolo de nuestra segunda independencia” y lamentó que la Iglesia católica haya perdido su oportunidad histórica de apoyar el cambio que representa Andrés Manuel López Obrador.

“Ya no le queda tiempo…”, renegó.

El clérigo, reconocido por su activismo por los derechos humanos, en especial de los migrantes, estuvo en Mérida para dictar una conferencia en el marco de la XVII Semana Cultural sobre Diversidad Sexual, y de paso aprovechó para promover el proyecto de López Obrador, candidato presidencial por la coalición “Juntos haremos historia”, y de los candidatos locales impulsados por esa alianza.

Solalinde aseguró que el triunfo electoral del político tabasqueño es inminente, “ya no hay manera de remediar eso; de cómo hagan el fraude”, y descartó las versiones que apuntan a un estallido de violencia si se consuma el cambio de régimen.

No, porque “lo que viene no es el triunfo de Andrés Manuel, ni tampoco de Morena; y ahí no va a haber ganadores, ni perdedores, habrá solamente un ganador, que es el pueblo de México”. Es, dijo, “el cambio que hemos estado pidiendo de parte del pueblo mexicano, de la parte menos favorecida, la que menos tiene”.

Y en ese sentido, el cura reprochó que la Iglesia católica no se haya sumado al cambio en el que muchos de sus feligreses están tomando parte, aunque sugirió la posibilidad de que algunos religiosos y “uno que otro obispo” votarán en sigilo por López Obrador.

“Les da miedo salir del clóset, les da miedo la misma Iglesia, les da miedo ser ellos mismos; decir: ‘vamos a sentarnos con el pueblo y vamos a hacer el cambio’, aunque saben que necesitamos el cambio”, apuntó.

Y acusó: “el PRD tuvo su oportunidad y se ‘prianizó’; el PAN tuvo su oportunidad, pero no hizo un cambio, sino que ahogó a la patria en sangre. De Peña Nieto, ni hablar…”.

Recalcó que el PRI y el PAN proponen un modelo neoliberal similar: “depredador y salvaje. Están entregando a nuestro país”, apuntilló.

Solalinde expuso que el capitalismo ha llevado a la pérdida de valores y ante ello destacó la necesidad de los próximos gobiernos hagan del tema de la dignidad del ser humano el epicentro de sus acciones.

Aceptó que, si bien el modelo de gobierno que propone López Obrador también es capitalista, justificó que su proyecto “no se centra en un capitalismo acumulativo”.

Sobre la polémica amnistía a los capos que propone el candidato de “Juntos haremos historia”, comentó: “Si en México metiéramos a todos los corruptos y ladrones a la cárcel, no cabrían todos…”.

En su defensa remarcó que “Andrés Manuel no es justiciero; ni orador, pero tiene amor hacia su pueblo y cree en la misericordia”.

Y afirmó que “AMLO va a hacer un milagro, va a unificar al país”.