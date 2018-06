No habrá palancas en el magisterio, promete AMLO desde Oaxaca

OAXACA, Oax.(apro)- El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador afirmó que de llegar a la presidencia no habrá palancas en la asignación de plazas en el magisterio y se dará prioridad a los maestros de comunidades apartadas.

“Vamos a apoyar a los maestros que trabajen en las comunidades más apartadas”, prometió López Obrador.

“No es de que salí de la Normal y me mandaron hasta la mazateca, pero como tengo palanca me fui acercando a Oaxaca y ahora ya estoy aquí en el medio urbano, si se quieren venir al medio urbano se pueden venir nada más que van a ganar más los que estén allá en la mazateca”, planteó al término de un mitin en Oaxaca.

El tabasqueño reconoció tener una ambición legítima al querer pasar a la historia como un buen presidente de México y se avergonzó de que en Centroamérica o Guatemala haya mejor democracia.

A 15 días de las elecciones del 1 de julio, López Obrador aseguró que quiere pasar a la historia como un buen presidente y seguir el ejemplo de Benito Juárez, de Francisco I. Madero y del general Lázaro Cárdenas.

Durante su cierre de campaña en la capital de Oaxaca reiteró: “yo no voy a traicionarlos porque ustedes van a tener las riendas de poder (…) me voy a someter a la revocación del mandato a la mitad del sexenio, va haber una consulta y cuando haya elecciones (intermedias) se va entregar una boleta y se le va a preguntar a la gente ¿quieres que continúe el presidente? o ¿quieres que renuncie?. El pueblo pone y el pueblo quita”.

Ante miles de simpatizantes hizo tres juramentos: “Juro que no voy aumentar los impuestos en todo el sexenio; juro ante ustedes que no va a aumentar la deuda pública y juro ante ustedes que no van a haber gasolinazos”.

Dijo sentir un “profundo” por el amor al pueblo de Oaxaca porque es de los estados con más cultura y también expresó su simpatía por Ricardo Flores Magón “porque fue el dirigente social que murió en la cárcel pero nunca claudicó, nunca traicionó al pueblo, es un ejemplo a seguir”.

Afirmó que de llegar a la presidencia “va a haber no solo democracia representativa, sino también democracia participativa. A eso estoy dispuesto. Quiero gobernar seis años y voy a ganar esa consulta (la revocación de mandato) para que termine el sexenio”.

“No va a haber reelección. Es sufragio efectivo no reelección. Pero con seis años va a ser suficiente para sentar las bases para una patria nueva”, agregó López Obrador.

Insistió enque “vamos a establecer una auténtica democracia donde se van a acabar losfraudes electorales, con esa práctica indigna y perversa de la compra del voto,no se va a traficar con el hambre de la gente. Las elecciones van a ser libresy limpias, va haber democracia”.

Anunció que de llegar a la presidencia el director de asuntos indígenas será el oaxaqueño Adelfo Regino Montes y la Secretaria de Desarrollo Social se establecerá en esta entidad, además prometió terminar las carreteras del Istmo y la costa- , las cuales, dijo, se han convertido en un barril sin fondo.

También se comprometió a impulsar el proyecto de Tehuantepec aunque sin participación extranjera “porque queremos el desarrollo sustentable, pero defendiendo la soberanía nacional”.