Se acabó la robadera, incluidos amigos y la familia, advirtió AMLO en Cuernavaca

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Andrés Manuel López Obrador cerró campaña junto a Cuauhtémoc Blanco Bravo en Cuernavaca. Frente a miles de simpatizantes, el tabasqueño juró que no habrá gasolizanos, ni aumento de impuestos ni de deuda pública.

En un predio ubicado al norte de la capital, pues supuestamente la Plaza de Armas les fue negada por el gobierno del estado, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, encabezó el evento masivo acompañado de todos los candidatos de la coalición en Morelos frente a unos cinco mil simpatizantes.

López Obrador afirmó: “Juro ante ustedes y ante el pueblo de México que en los seis años (de mi gobierno) no van a aumentar los impuestos en términos reales porque no va a hacer falta. Juro también que no va a aumentar la deuda pública y juro también ante ustedes, y ante el pueblo de México, que no van a haber gasolinazos”.

En tanto, el candidato presidencial se dirigió a los líderes de Morena, el Partido Encuentro Social y el del Trabajo, para advertirles que “se acabó la robadera” y que ni a su familia ni amigos les perdonará actos de corrupción. Aseguró: “No es tan difícil, lo que para es que nos hicieron creer que el pueblo de México era proclive a la corrupción, pero el pueblo lo tiene una gran reserva de valores, son los malos gobernantes los culpables”.

Sostuvo: “No está de más que se repita y se repita para que no se vaya a pensar, sobre todo los dirigentes, los políticos, aunque están en nuestro movimiento, no vayan a pensar que va a ser lo mismo, se acabó la robadera, cero corrupción y cero impunidad, aunque se trate de amigos, aunque se trate de compañeros que vienen conmigo desde hace años, aunque se trate de mi propia familia, la Patria es primero”, expresó.

Al hablar de la eliminación de los gastos suntuarios del gobierno y de la venta de la flotilla aérea, entre ella el nuevo avión presidencial, López Obrador aseguró que no se subirá a ese avión pues si resucitara, el Caudillo del Sur lo agarraría a patadas.

“¿Cómo me voy a subir a un avión, imagínense, que costó 7 mil 500 millones de pesos? Si resucitara Zapata y me ve arriba de ese avión, me agarraría a patadas, con razón, no voy a subirme a ese avión y vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros que hay en el gobierno”, sostuvo.

En su gobierno, agregó, estará prohibido que los funcionarios públicos utilicen aeronaves privadas.

En referencia al abanderado estatal, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que en la entidad “sin triunfalismos, ganaremos, porque estamos muchos puntos arriba. La gente sabe quiénes son los suyos y por eso el pueblo votará por nuestro proyecto, que en Morelos tiene un digno representante”.

Blanco Bravo brindó todo su apoyo al abanderado presidencial y demandó a los presentes y a todos aquellos que votarán por el tabasqueño a no olvidar que se requiere “voto en cascada” para garantizar tener control de las cámaras legislativas y así hacer posible el gobierno de López Obrador.

El exseleccionado nacional aseguró que “en equipo vamos a levantar a Morelos y sacaremos a los políticos sinvergüenzas del gobierno, por todo el daño que han hecho al estado y a su gente. Este 1 de julio confíen en que los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, trabajaremos por el bien de los ciudadanos”.