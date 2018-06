Líder de la sección 12 del SUTGCDMX ofrece dinero y base a empleados que apoyen a Barrales (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un video que circula en redes sociales confirma la abierta participación del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) en la campaña de la candidata frentista Alejandra Barrales Magdaleno.

Tal como lo documenta el semanario Proceso en la edición de esta semana (número 2172) dirigentes del sindicato que dirige Joel Ayala, actual candidato a diputado local, ofrecen dinero o la basificación a los trabajadores para que asistan a los eventos de campaña de la candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Por la Ciudad de México al Frente.

En este caso, se trata del líder de la sección 12 del SUTGCDMX que agrupa a los empleados de los servicios médicos del gobierno de la capital del país, Héctor Carreón Garcez, quien, sin pudor alguno, promete basificar a los empleados que brinden su apoyo incondicional al gobierno, a Barrales y a él.

Vestido con la playera de la Selección nacional y luciendo una enorme cadena de oro al cuello, añade:

“Compañeros, el día martes a las tres de la tarde en Fray Servando, que se vea una buena convocatoria, hay que decir que no venimos a mentar madres, queremos apoyar a Héctor Carreón, queremos apoyar al gobierno y a Barrales para que nos basifique.

“Porque ya vieron a la Sheinbaum, con ella va para abajo todo. Esa pinche vieja, a honras de qué, si no ha hecho nada ni por el país ni por la ciudad, su esposo un raterote, Morena recogiendo toda la corrupción, y si ganan sí nos van achingar. Eso sí, que les quede bien claro, esos señores van por el dinero, les vale madre de donde sacarlo”.

Una persona que no aparece en el video le informa al dirigente sindical que ya visitó el Hospital Materno Infantil Nicolás M. Cedillo, y también el Materno Infantil de Tláhuac, y le dice que la gente está con él.

En eso tercia una mujer que dice: “Aquí también está el Hospital General de Tláhuac en apoyo total”.

Carreón Garcez la interrumpe y agrega:

“Compañeros, doctor Beltrán, tienes un compromiso: que sean más de 500, si no ni me paro porque no voy a hacer el ridículo, que se vea la convocatoria, llévense dos tres más de acá y hacemos compromiso bajo lista.

“Hay gente que quiere todo de a gratis, de a papita, no quieren trabajar, no quieren asolearse, no quieren desquitar el mínimo al máximo, no se vale. ¿Están de acuerdo?”.

Y remata:

“Vamos por todo, nos vemos el martes”.

En el número que está en circulación, Proceso documenta que Carreón Garcez vendió seis mil 500 comisiones mensuales entre 2016 y marzo de 2018.