Oscar Cantón Zetina, excandidato del Verde en Tabasco, se suma a Juntos Haremos Historia

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Luego de que el PVEM quitó la candidatura, Óscar Cantón Zetina se sumó formalmente a las filas de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) que lleva como candidato a Adán Augusto López Hernández.

Desde la semana pasada Cantón Zetina había suspendido campaña, y ayer la dirigencia nacional del Verde confirmó que la Comisión Nacional de Honor y Justicia le había retirado la candidatura.

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por Adán Augusto, el candidato a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia, Óscar Cantón anunció que, por “invitación personal” de Andrés Manuel López Obrador, se sumaba a la campaña de Adán Augusto, quien lo recibió con elogios de ser un “político honesto, con altura de miras y lealtad a Tabasco”.

Cantón Zetina se puso la “cachucha” de Morena y rechazó que haya negociado algún cargo en caso de que López Obrador llegue a la Presidencia de la República, sin embargo, el delegado del PRD en Tabasco, Abraham Ortega, aseguró que su “precio” sería una embajada en Europa.

Cuando se le preguntó al respecto, Cantón Zetina sonrió y respondió: “No sería mala idea…”, y evadió abundar en el tema.

“Antes que nada está Tabasco, por eso mi adhesión, simpatía y absoluto respaldo a la candidatura de López Hernández”, expresó y llamó a sus seguidores a seguir su ejemplo.

Se definió como un político congruente y recordó que, desde 2006, apoya el proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Por su lado, López Hernández reiteró que ganará con ventaja de más de 30 puntos porcentuales, sobre todo por sumas “vitales”, como la de Cantón Zetina.

En la encuesta que publica hoy el diario El Financiero, el candidato morenista tiene 62% de la intención del voto para la gubernatura, 42 puntos más que el 20% de Gerardo Gaudiano Rovirosa, abanderado de la coalición Por Tabasco al Frente que integran PRD-PAN-MC, y 11% de la priista Georgina Trujillo.

No obstante, otra encuesta dada a conocer hoy por la organización Foro Ciudadano #27 Mx, refiere que Gaudiano Rovirosa está a sólo dos puntos de López Hernández con 28 y 30% de las intenciones del voto, respectivamente. La priista Georgina Trujillo presuntamente tiene 21%.

Gaudiano dijo que la suma de Cantón al abanderado de Morena-PT-PES es porque él va arriba para ganar la gubernatura, y la priista Gina Trujillo opinó que, de plano, no le gustaría que se le sumaran personas con “los antecedentes” del excandidato del Verde en Tabasco.

“A mí no me gustaría que un candidato con los antecedentes de Óscar Cantón se me sumara, honestamente se los digo”, expresó.

Historia negra

La carrera política de Óscar Cantón Zetina ha sido de escándalos familiares y acusaciones de corrupción.

Por el PRI, fue dos veces senador y dos veces diputado federal, y por el PRD, legislador local. En 2012 contendió por la candidatura de este último partido a la gubernatura, la cual ganó Arturo Núñez Jiménez, quien posteriormente fue electo gobernador.

Núñez lo designó representante de su gobierno en la Ciudad de México, desde donde anunció que contendería por la gubernatura por la vía independiente.

En enero pasado renunció al cargo e inició la recolección de firmas para la candidatura al gobierno, sin embargo, en el noticiero estelar de Televisa se exhibieron imágenes de su equipo falsificando firmas de credenciales del INE, reseñadas por una persona anónima que dijo fue contratada para el operativo.

Cantón Zetina fue descalificado y el PVEM lo hizo su candidato al gobierno del estado.

En mayo de 2009, su exesposa, Gabriela Armengol, denunció que, tras 30 años de matrimonio, el entonces diputado local del PRD pretendía, mediante amenazas e influencias, despojarla de varias propiedades, entre ellas, su casa, la cual logró recuperar.

Al mismo tiempo, promovió el desafuero de su exesposo para enfrentar una demanda penal que, dijo, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por amenazas y “fraude procesal” para quitarle sus bienes.

“He sido testigo, como muchos otros, de cómo Óscar Cantón Zetina aprovecha ser miembro de una familia de periodistas y propietaria de medios de comunicación en el estado para presionar en su favor a las autoridades judiciales”, acusó la mujer.

En 2016, sus hermanos Miguel, Samuel, Jorge y Mery Cantón Zetina acusaron públicamente a Oscar de robarse la herencia familiar, redactando un testamento que hizo firmar a su madre Mery ya muy enferma, en el que quedaba como albacea de todos los bienes de la familia, incluido un edificio en la Ciudad de México que, revelaron, renta al gobierno de la capital del país.

Esto, después de que Óscar Cantón ignoró la advertencia que días atrás le había hecho su hermana Mery, mediante la siguiente carta que luego hizo pública:

“Recurro a ti, por última vez, para exhortarte a recapacitar y buscar una solución definitiva y expedita al asunto que nos ha mantenido ocupados ya casi nueve meses. Aunque de tu parte ha habido una total indiferencia, sería saludable darle un final en forma inmediata a esta situación por la unidad familiar, por la convivencia entre los hermanos y, fundamentalmente, por la contaminación que podrían sufrir nuestros hijos, nietos y sobrinos; te he reiterado que a nadie conviene un escándalo público, evitémoslo.

“El 7 de noviembre próximo se cumple un año de la partida de nuestra querida madre y, hasta la fecha, en tu calidad de albacea de la herencia familiar, no has querido darle fiel cumplimiento a su voluntad. Por lo que te solicito la entrega completa de la herencia, en la que se había llegado a un acuerdo, pero sigues dándole largas, ganando tiempo. Creo que ya es hora de cerrar la página y retomar el camino de nuestras vidas, por lo que te exhorto a tomar la decisión de resolver el problema.

“Te comunico que, de no recibir una respuesta tuya en un lapso de tres días, me veré en la penosa necesidad de recurrir a las instancias legales correspondientes, además de hacerlo público.

“Ojalá, quieras solucionar este penoso asunto. Por el bien de todos. Mery Cantón Zetina”.

Como no hubo respuesta, Mery acudió a noticieros de radio para advertir a los tabasqueños sobre el riesgo que su hermano algún día fuera gobernador del estado.

“La de Óscar Cantón Zetina es una historia de traiciones, de chantajes, de simulación y de ambición”, acusó y añadió:

“Amigas y amigos, pueblo de Tabasco: No permitamos que personas sin escrúpulos nos sigan gobernando. Óscar Cantón Zetina no merece ni ser candidato independiente, porque nunca ha hecho nada y jamás hará nada. Su proyecto ha sido, es y seguirá siendo amasar más y más dinero. Sobre advertencia no hay engaño”.

“Óscar perdió el piso y se convirtió en un hombre extraordinariamente ambicioso”, remató.