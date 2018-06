Edomex: Advierten que PREP no está listo; en segundo simulacro apenas se capturó 1.26% en Tlalnepantla

TOLUCA, Edomex. (apro).- Al considerar que después de dos simulacros el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) aún no ofrece certeza, representantes del PAN, PRD, PT, PES y Panal ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) solicitaron la implementación de una prueba extra.

Alfonso Bravo, representante del PAN, se dijo preocupado porque ninguno de los dos simulacros ha tenido éxito, sino varias deficiencias que revelan falta de capacitación de los capturistas y lentitud en la captura de la información.

Igual acusó que tampoco se previeron los cortes de energía eléctrica, fallas de internet e incluso la lluvia que dificultó la comunicación.

Luego indicó que ayer, al último corte celebrado a las 20:20 horas, sólo 33.92% del total de actas habían sido capturadas, mientras en municipios urbanos bien conectados y en los que se presume no existe inconveniente, el atraso incluso fue mayor, lo que lleva a pensar que el PREP aún no está listo a tan sólo dos semanas de la jornada electoral.

Y puso el ejemplo de Tlalnepantla, donde el ejercicio cerró con 1.26% de avance, Nezahualcóyotl con 2.44 y Atizapán de Zaragoza con 5.67%, lo que desde su punto de vista resulta muy grave. Si el sistema empieza a correr a las 20:00 horas del domingo 1 de julio, consideró, apenas se tendrá ese avance alrededor de la 1:00 am del siguiente día, lo que es “igual a no tener nada”.

“El Consejo también debería estar preocupado, pues muy poca información generará mucha suspicacia en elecciones muy competidas, no es una buena idea. Que actúe con seriedad y celeridad”, apeló.

Bravo Álvarez Malo formalizó ante el Consejo General del IEEM la solicitud para agregar un simulacro a los tres previstos como mínimo por la ley. “Esta solicitud no debe ser tomada como un agravio, necesitamos certeza de que cada etapa de esta herramienta funcionará adecuadamente”, insistió.

El panista recordó que, en comicios anteriores, a estas alturas del proceso electoral, el PREP ya funcionaba correctamente; “ahora no es así, por todos los cambios, incluso legales, tiene nuevas complicaciones que ponen en juego el prestigio del IEEM”, alertó.

El perredista Javier Rivera destacó que a todos convienen condiciones idóneas de operación de esta herramienta oficial para evitar suspicacias y desinformación. Secundó que sus representantes reportaron fallas en diversos municipios en este segundo ejercicio, por lo que es necesario perfeccionar su puesta en marcha.

El representante de Nueva Alianza, José Roberto Valencia, indicó que también le fueron reportadas fallas humanas y tecnológicas, por lo que se sumó a la demanda de un simulacro más, pues cualquier variación puede afectar el ánimo ciudadano; además pidió conocer el plan de contingencia.

El petista Joel Cruz consideró que a estas alturas el PREP ya debe funcionar alrededor del 100%, ya que se anticipa una elección participativa y competida, además de concurrente.

“Es inaceptable que se marquen tendencias hasta las tres o cuatro de la mañana; habrá sospecha de chanchuyo si el PREP rebasa la madrugada”, dijo, tras rememorar que en la elección de gobernador el PRI generó la impresión de conocer antes que el IEEM los resultados, en lo que interpretó como un “albazo institucional”.

Carlos Lomán, representante de Encuentro Social (PES), convocó a los consejeros electorales a mejor anticipar escenarios y corregir las fallas del PREP para evitar que se vean “moros con tranchete”.

Pedro Zamudio, presidente del IEEM, aseguró que la eficacia del PREP no está dada por simulacros, sino por la experiencia del instituto en este ejercicio y el respaldo de la norma internacional que garantiza calidad, oportunidad y certeza.

Los simulacros, justificó, son sólo para probar las condiciones de operación en diferentes problemáticas y la manera de atenderlas. “El PREP no está en entredicho”, insistió.

Enseguida alegó que no se puede esperar que el PREP arroje información a la hora acostumbrada, pues en esta ocasión serán cinco los cómputos a realizar; “no porque no queramos, sino porque el flujo de información no será el acostumbrado”.

“Poco tiempo”

También arguyó que este sistema, en todo caso, es sólo una medida más relacionada con el proceso electoral; y aunque dijo no tener inconveniente en realizar un cuarto simulacro, sugirió que resta poco tiempo para concretar esa propuesta.

La consejera Sandra López indicó que estos ejercicios sirven para simular condiciones adversas, detectar vulnerabilidades y ubicar áreas de oportunidad del PREP. Afirmó que con cada uno de los simulacros se han corregido fallas.

Además, expuso que la falta de capacitación al personal operativo tiene su origen en que éste recién se incorpora a los trabajos, y anticipó la posibilidad de que los empleados aún sean sustituidos en las próximas dos semanas, pero aseguró que ya se preparan ejercicios para verificar la capacitación y el adiestramiento desde el punto de vista de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.

También aseguró que para esta ocasión se simularon cortes de energía en 50% de los órganos desconcentrados y el fallo de uno de los tres servidores que proveen las bases de datos. La lentitud, indicó, posiblemente se produjo por la falta de un servidor.

Por el contrario, los consejeros Guadalupe González y Francisco Bello se sumaron a la posibilidad de agregar un cuarto simulacro para abatir la desconfianza y subsanar los errores.

Bello Corona incluso advirtió que el hecho de que el PREP estatal haya resultado exitoso en ocasiones anteriores, de manera alguna garantiza que también lo sea en esta ocasión, sobre todo si las condiciones de operación son nuevas.

La sesión de Consejo del órgano electoral mexiquense celebrada esta tarde-noche concluyó sin una respuesta a la petición de los partidos con representación en la entidad.