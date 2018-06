La cantante Sasha Sokol critica a Luis Videgaray por evadir tema de familias separadas en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sasha Sokol, integrante de la banda musical Timbiriche, criticó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, por evadir el tema de la política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump de separar a los padres inmigrantes de sus hijos a su llegada a Estados Unidos.

En contraste, abundó la cantante y actriz, el funcionario federal utiliza las redes sociales para felicitar a la selección mexicana por su triunfo ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

Sr. @LVidegaray , Secretario de Relaciones Exteriores de México:

En su cuenta de Twitter hay 33 mensajes relacionados al triunfo de nuestra querida Selección, pero nada sobre ésta tragedia humanitaria. ¿Por qué? https://t.co/XZ78fj29hH — Sasha Sokol (@SashaSokol) 19 de junio de 2018

Ayer, el portal ProPublica publicó una grabación en audio del interior de una instalación de la Patrulla Fronteriza en el que se escucha a niños llorar mientras un agente bromea: “Tenemos una orquesta … faltaba el maestro”.

De acuerdo con el reporte, el audio retoma las reacciones de una niña de seis años originaria de El Salvador y de otra pequeña aparentemente nacida en Guatemala. Los nueve minutos de grabación consignan la conversación entre las menores edad, un agente de la Patrulla y una mujer de asistencia consular.

Mientras una de las niñas llora de forma desgarradora por su padre, otra asegura que se sabe “de memoria” el número telefónico de su tía y pide que la contacten de inmediato para trasladarse hasta ese lugar y encontrarse después con su madre.

Según Pro Publica, el audio fue grabado la semana pasada por una persona que pidió no ser identificada.

La tía de la niña, contactada por el sitio de noticias, dijo que fue el “momento más difícil” de su vida: “Imagínese recibir una llamada de su sobrina de seis años. Está llorando y me ruega que vaya a buscarla”

También ayer, el mandatario estadunidense Donald Trump advirtió que su país no será un centro de resguardo para refugiados o migrantes, con lo que reafirmó sus políticas anti migratorias y de rigurosa seguridad fronteriza.

“Estados Unidos no será un campo para migrantes y no será un centro para retener a refugiados. No bajo mi gobierno”, declaró en la Casa Blanca durante la firma del Acta del Programa de Vecindarios Seguros.

Trump hizo alusión a la determinación de su gobierno de continuar con redadas esporádicas dentro de Estados Unidos para detener y deportar a inmigrantes indocumentados, y negar asilo a personas extranjeras que huyen de la violencia doméstica o de la generada por pandilleros y el crimen organizado.

El presidente de Estados Unidos enfatizó que su gobierno continuará deteniendo a inmigrantes indocumentados, sin importar que muchos de éstos, al ser deportados a sus países de origen, dejen solos a sus hijos menores de edad –muchos de los cuales son ciudadanos estadunidenses–, o si los agentes de migración se los quitan, en el caso de ser capturados en la frontera sur.

“Un país sin fronteras no es un país”, subrayó Trump, luego de precisar que muchos de los migrantes que ingresan ilegalmente al país traen con ellos destrucción y muerte.