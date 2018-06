“Ya saben quién” saca raja política de falsa privatización del agua, revira director de la Conagua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es falso que se vaya a privatizar el agua y es difícil que se vayan a dar concesiones en esta administración, y sacar el tema “en este momento es un ataque falso con el objetivo de obtener un beneficio de carácter electoral… todos ustedes ya saben quién es y a quién me refiero”, sostuvo Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El funcionario convocó a rueda de prensa para decir que le daba “tristeza” tener que salir a aclarar los decretos en materia hídrica publicados en el Diario Oficial de la Federación la primera semana de junio, y los cuales en redes sociales han sido ubicados como una privatización del agua “por la puerta de atrás”.

“Me parece que haberlo sacado en este momento y la forma en que lo sacan, he visto videos en redes sociales en referencia a un partido político en particular criticándolo por haber llevado a cabo este tipo de reservas de agua.

“Está claramente. (Es) un ataque falso con el objetivo de obtener un beneficio de carácter electoral. Me parece que está muy claro el objetivo, y todos ustedes ya saben quién es, ya saben quién es el que está llevando este tipo de ataque para desviar la atención en un ánimo electoral y obtener un beneficio”, dijo el director sin nombrar al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, pero que en un spot se hizo referencia al político tabasqueño mediante la frase “ya sabes quién”.

Los decretos de reserva de agua publicados, sostuvo el director de Conagua, son para tratar el agua de lluvia y garantizar el líquido para los próximos 50 años y cuidar las reservas ecológicas.

Por lo que se refiere al agua del subsuelo, el director de Conagua justificó que 20% del recurso que se encuentra disponible, “esta administración no otorgará ninguna concesión, difícilmente llevaremos a cabo un análisis y entregar una concesión, y quiero decirlo claramente: no daremos agua potable para el fracking y no otorgaremos ninguna concesión de agua en los lugares en que haya disponibilidad, para decirlo muy claro”.

Luego insistió en que han sido “mentiras que se han venido diciendo a través de actores cuyo objetivo es desorientar a la población, y buscar un beneficio de carácter político-electoral en estas épocas”.

También argumentó que “los decretos no cambian la naturaleza del agua como bien nacional, tal y como lo establecen el artículo 27 de la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales, por lo tanto, no se privatiza con estos decretos de reserva de agua”.

“Es mentira, como bien lo fue en su momento el que habría una ley para privatizar el agua”, sostuvo Ramírez de la Parra, quien aclaró que lo que se está reservando con los decretos “es el agua de lluvia… es para respetar el caudal, para que corran los ríos… esta agua es para que los escurrimientos de las lluvias puedan correr libremente por los ríos”.