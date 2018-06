La Femexfut analizará permanencia de Osorio en el Tri hasta después del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) analizará “con mucha calma, seriedad y tranquilidad” la continuidad del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio al frente de la selección nacional hasta después del Mundial Rusia 2018.

Al asegurar lo anterior, el director de Selecciones Nacionales, Dennis Te Kloese, dijo que en estos momentos lo más importante es la participación de México en la Copa del Mundo.

El directivo dijo entender que hace poco tiempo “medio México quería fuera de la selección al entrenador, pero ahora la percepción ha cambiado”.

A su vez, el delantero Raúl Jiménez ironizó en conferencia de prensa sobre la situación del seleccionador nacional: “hay un dicho que dice: ‘nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde’… Creo que este juego contra Alemania ya cambió la idea de algunos. No siempre tienes a todos a favor”.

El futbolista dijo que al final será decisión del entrenador “y nosotros a apoyarlo, consciente de que no es nada fácil. Todos unidos, como una gran familia que somos, hemos pasado momentos difíciles. Lo hemos sabido llevar y levantarnos de adversidades”.

Teme sanción por “¡Eeehhh… puto!”

El director de Selecciones Nacionales aseguró también que la FIFA todavía no emite la resolución sobre la investigación que sigue del grito de los aficionados mexicanos “Eeehhh… puto”, durante el partido entre las selecciones de México y Alemania.

No obstante, Te Kloese reconoció que la Femexfut teme una fuerte sanción económica, sin descartar el retiro de la Fan ID y, por consiguiente, la expulsión de seguidores mexicanos a partir del siguiente partido, contra Corea, previsto para este sábado 23.

El directivo admitió que hasta el momento sólo han recibido la notificación oficial respecto a la investigación en curso.

“La FIFA ha estado al pendiente desde hace mucho tiempo. Y no es nada más la FIFA, sino el comité organizador local. Es un tema muy serio y no hay que fomentar este grito. Que no usen este grito por el bien de todos”, suplicó Te Kloese.