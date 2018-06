Piden investigar en México y Alemania presunta corrupción en instalación de Audi en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Al conocerse que el presidente ejecutivo de Audi, Rupert Stadler, fue encarcelado en Alemania por actos de corrupción, en México se deben investigar los acuerdos que hizo el exgobernador, Rafael Moreno Valle, para que esa planta armadora se instalara en San José Chiapa, donde la familia de su esposa posee 122 hectáreas.

José Juan Espinosa, candidato a diputado local por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), pedirá al Ministerio Federal de Justicia de Alemania que investigue posibles actos de corrupción entre la empresa automotriz y el gobierno de Puebla.

El también alcalde con licencia de San Pedro Cholula mencionó que ayer lunes la justicia alemana dictó prisión preventiva contra Rupert Stadler, acusado de fraude, luego de que se descubrió que la automotriz usó en sus motores diésel un programa para falsear los resultados de las mediciones anticontaminación.

Espinosa recordó que durante el gobierno morenovallista se invirtieron más de 17 mil millones de pesos del erario para “convencer” a la empresa alemana Audi de que se instalara en San José Chiapa, en una zona cercana a un rancho de la familia de la actual candidata al gobierno poblano, Martha Erika Alonso.

“Basta recordar que cuando Puebla presentó la oferta a la planta Audi, Moreno Valle solamente había declarado que se darían como subsidio a la empresa mil millones de pesos. Meses después, ante la resistencia de Audi para instalarse en Puebla, Moreno Valle decidió usar 17 mil millones de pesos para construir toda la infraestructura que justificara la instalación de la planta”, señaló.

Hasta la fecha, indicó que, pese a diversas solicitudes de información, se desconocen los estudios técnicos que sustentaron la instalación de la planta automotriz en ese municipio, donde había advertencias de especialistas de que los terrenos no eran aptos y que no había suficiente disponibilidad de agua.

Además, agregó que el gobierno de Puebla mantiene en reserva las operaciones que hizo el Banco Estatal de Tierra, dependencia creada en el gobierno de Moreno Valle para comprar a bajo costo miles de hectáreas en la zona del proyecto para después venderlas a particulares.

El candidato de Morena dijo que solicitará al Ministerio Federal de Justicia de Alemania que investigue si existe una relación comercial o complicidad financiera entre el exgobernador y el presidente de Audi, Rupert Stadler, con quien hizo las negociaciones para la instalación de la armadora automotriz en Puebla.

“Se debe investigar la relación comercial y financiera del esposo de Martha Érika Alonso con Rupert Stadler, ante un evidente acto de corrupción y soborno en detrimento del patrimonio de los poblanos”, sostuvo.

Además, mencionó que los diputados de Morena en la próxima legislatura estatal crearán una comisión especial para investigar los diversos delitos que se pudieron haber cometido para beneficiar a la familia Alonso Hidalgo.

El morenista añadió que la próxima administración estatal tendrá que abrir una investigación para sancionar a los funcionarios del gobierno de Moreno Valle que especularon inmobiliariamente y tomaron decisiones para beneficiar a la empresa alemana “que en ningún momento se ha justificado, ni operativa, ni estratégicamente para el bien de Puebla”.

DIF, metas incumplidas

Por otra parte, Carlos Figueroa Ibarra y David Méndez Márquez, voceros del candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa, denunciaron que Moreno Valle autorizó en su sexenio un presupuesto sin precedente de cuatro mil 452 millones de pesos para el DIF cuando su esposa, hoy candidata a la gubernatura Martha Erika Alonso, estuvo al frente.

Aseguraron que, pese a los altos presupuestos que manejaron organizaciones como la UNICEF y Save the Children, fueron deficientes los programas para disminuir la desnutrición infantil implementados en la gestión de Alonso.

Incluso, la empresa auditora Vázquez Nava y Consultores, contratada por el gobierno de Antonio Gali Fayad, detectó que Alonso incurrió en múltiples irregularidades en su gestión, entre ellas: la desaparición de 18 vehículos a cargo del DIF, opacidad en el programa “Apoyo productivo a la mujer poblana” y falta de control en el padrón de “Beca a un Niño Indígena”.

De 2011 a 2016, el DIF de Puebla manejó cuatro mil 452 millones de pesos, pero la mayoría de los recursos se destinaron a promover la imagen de Alonso Hidalgo, por lo que se incumplieron las metas de asistencia social en la entidad, sostuvieron los voceros.

“Martha Erika fue desde el principio del sexenio un proyecto estratégico de Moreno Valle, que se evidenció por la cantidad de recursos que se le dio al DIF en los tiempos que ella estuvo al frente”, expresó Figueroa Ibarra.

El vocero de Barbosa reiteró que esa situación queda clara cuando se observa que el presupuesto del DIF en el último año de la gestión de Mario Marín Torres fue de 321 millones de pesos y que al iniciar el gobierno morenovallista esa asignación se incrementó a 763 millones de pesos.

Los portavoces detallaron que en la anterior administración los recursos que manejó el DIF estatal rebasaron los presupuestos asignados a la entonces Procuraduría General de Justicia, el Capfce, al Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

Pese a este presupuesto, aseguraron que las auditorías independientes reflejan un deficiente trabajo de Alonso al frente del organismo.

Al mostrar el informe de entrega-recepción de la dependencia, los voceros de Morena señalaron que los auditores reportaron cumplimiento parcial de actividades programadas, inconsistencias en los reportes de ejercicio del presupuesto de egresos, en reportes de cuentas bancarias y de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

“Nosotros preguntamos cómo una persona con una absoluta falta de experiencia en la cuestión pública, que sólo tiene el antecedente de ocupar un cargo por ser esposa de quién es, entregue estas cuentas y pueda aspirar a conducir las riendas de todo el gobierno del Estado”, manifestó Méndez.

“Patadas de ahogado”: Alonso

La candidata Martha Erika Alonso Hidalgo calificó estos señalamientos como “patadas de ahogado”, pues aseguró que va arriba en las encuestas.

Apuntó que su gestión fue revisada con la cuenta pública del gobierno estatal y aprobada por los diputados locales en el Congreso del Estado.

“Todas las cuentas públicas están aprobadas. El DIF fue la dependencia que siempre estuvo mejor evaluada en el sexenio pasado. La mejor que estuvo evaluada en temas de transparencia. Se los vuelvo a decir y se los digo claro y fuerte: que me busquen en donde quieran, no me van a encontrar, soy una mujer honesta, trabajadora. Que se pongan a trabajar en lugar de dar patadas de ahogado”, declaró.