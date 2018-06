Editora del semanario Zeta recibirá el Premio a la Valentía en el Periodismo 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las periodistas Rosario Mosso Castro, de México; Nima Elbagur, de Sudán; Zehra Dogan, de Turquía, y Meredith Kotus, de Estados Unidos, fueron elegidas para recibir el Premio a la Valentía en el Periodismo 2018, que año con año entrega la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información difundida por el semanario ZETA, de entre cientos de valientes mujeres periodistas nominadas alrededor del mundo, ellas cuatro fueron seleccionadas por su trabajo, valentía, perseverancia y fuerza al hacer periodismo de investigación en una época donde al hacerlo se arriesga la vida.

Desde 2007, Mosso –graduada de la licenciatura en comunicación por la Universidad Iberoamericana de Tijuana, Baja California– se desempeña como editora general de ZETA, y es maestra en las aulas y en la redacción.

Nima Elbagur es corresponsal senior internacional de CNN Internacional; Zehra Dogan es fundadora de la agencia de mujeres periodistas, JUNHA, y la estadunidense Meredith Kotus se desempeña como fotoperiodista freelance.

De igual manera, se entregará el reconocimiento a la trayectoria periodística a Lesley Stahl, de Estados Unidos.

En su exposición, la IWMF destacó:

“El hostigamiento sexual, las amenazas, los ataques, la opresión del gobierno, un tope de cristal obstinado, la desigualdad salarial, las acusaciones de noticias falsas y la creciente desconfianza de los medios amenazan la libertad de prensa en todo el mundo. Y las mujeres periodistas a menudo sienten la mayor parte de estos ataques. De hecho, el número de mujeres periodistas asesinadas en 2017 se triplicó con creces respecto al año anterior.

“Los premios Courage in Journalism muestran a las personas que las periodistas no se van a dejar de lado, no pueden ser silenciadas y merecen ser reconocidas por su fortaleza frente a la adversidad. Honra a las valientes periodistas que informan sobre temas tabú y trabajan en entornos hostiles, a las mujeres que comparten verdaderas difíciles”.