El TEPJF descarta violencia política de género en el caso de Martha Erika Alonso

PUEBLA, Pue. (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que no puede considerarse violencia política de género los señalamientos hechos por la coalición Juntos Haremos Historia de que el exmandatario Rafael Moreno Valle quiere dejar a su esposa Martha Erika Alonso como gobernadora.

Al resolver el recurso de impugnación SUP-JDC-357/2018, la Sala Superior del TEPJF revocó la medida cautelar impuesta por el Instituto Electoral del Estado (IEEP) al candidato a la gubernatura de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, para que omitiera referirse a Alonso Hidalgo como “la esposa del exgobernador Moreno Valle”.

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera consideró las expresiones no están fuera de los límites de la libertad de expresión, ya que no se dirigen de manera directa a la candidata, sino al exmandatario, y que no son ataques basados en su condición de mujer o en un estereotipo de género.

“Además las frases no son inequívocas, y pueden dar a entender que la intención conjunta de los cónyuges es que la candidata sea quien suceda a su esposo, por una cuestión evidentemente cronológica por haber sido este último el primero en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo de Puebla y que lo reprochable es la posible sucesión de la gubernatura entre cónyuges”, argumentó.

Las expresiones que se cuestionaban en la resolución emitida por el IEEP se referían a un acto de campaña realizado el 30 de abril con la presencia del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en Tepeaca.

Las frases y los mensajes de López Obrador, que fueron reproducidos por Barbosa Huerta en sus redes sociales, decían: “Rafael Moreno Valle quiere dejar a su esposa como gobernadora, ¿cómo es eso?”.

El INE dictaminó que estas expresiones constituían violencia política de género y ordenó medidas cautelares que consistían en obligar a Barbosa a borrar los mensajes con estas expresiones en sus redes sociales y abstenerse de emitir mensajes idénticos o similares durante la campaña. Este fallo fue confirmado por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

Al emitir un mensaje sobre esta resolución, el candidato Barbosa Huerta consideró que el (TEPJF) deja en ridículo al Instituto Estatal y al Tribunal Electoral de Puebla y evidencian que están subordinados al morenovallismo.

“Quedan como lo que son, órganos que están bajo el control del morenovallismo, que reciben órdenes, que tienen la línea de cuidar, de proteger y de actuar a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional y en especial de Martha Erika Alonso, deberían de renunciar por dignidad sus integrantes”, emplazó Barbosa.

Hasta esta noche, ni el PAN ni la candidata Alonso Hidalgo habían emitido una postura sobre esta resolución.