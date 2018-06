Equipo de Anaya difunde audio que comprueba, dice, “confabulación” entre Peña y AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una semana del fin de las campañas, el equipo de Ricardo Anaya difundió un diálogo entre el gobernador Manuel Velasco y Ricardo Monreal, en 2015, para colegir que existe una confabulación entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Morena de Andrés Manuel López Obrador.

En el audio dado a conocer hoy por el perredista Jesús Ortega se escucha a Velasco, gobernador de Chiapas, y a Monreal, exdelegado de la Cuauhtémoc, acordar la liberación de tres colaboradoras de éste que fueron detenidas en el aeropuerto de Tapachula por tratar de transportar más de un millón de pesos en efectivo en un vuelo privado con destino a Toluca, Estado de México.

“Hemos venido diciendo reiteradamente que, en su afán y obsesión de alcanzar el poder, Andrés Manuel se ha entregado desde hace tiempo a los brazos del gobierno federal, del PRI, y de algunos de sus partidos aliados como el Verde Ecologista y ahora el Partido Encuentro Social”, subrayó Ortega antes de dar a conocer el audio que, según él, acredita que él y sus tres colaboradoras fueron investigados por el trasiego del dinero.

En los siete minutos que dura la grabación, que según Ortega llegó de manera anónima el lunes a sus oficinas de la colonia Roma, se escucha cómo Monreal pide a Velasco, gobernador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que instruya al procurador estatal, Raciel López, para que se coordine con las instituciones federales para ordenar la liberación de sus tres colaboradoras.

Antes de dar a conocer el audio, Ortega presentó a sus acompañantes: El vocero de Anaya, Rubén Aguilar, así como Alfredo Figueroa, coordinador de análisis de la campaña, y la senadora Angélica de la Peña, entre otros.

En el audio, se escucha la petición del actual coordinador de la campaña de López Obrador en la segunda circunscripción al gobernador, y ambos hablan de un funcionario federal que habría sido quien evitó que la Procuraduría General de la República (PGR) consignara ante un juez a las tres mujeres con el millón de pesos en efectivo que, según Ortega, eran del presupuesto de Chiapas.

–No me dejes solo, hermano –pide Monreal a Velasco.

–No, hermano, estoy presionando y no me contesta el pin, ya le mandé tres pins –dice Velasco, en alusión a mensajes de texto vía teléfono celular–. Te voy a decir qué me puso mi procurador, porque está ahí con el delegado de la PGR, está ahí pegado. Le estoy encargando el tema.

En el diálogo entre ambos, en un momento interviene el procurador de Chiapas para darle pormenores del caso y para concluir que las tres jóvenes fueran liberadas, pese a que se inició una carpeta de investigación, que Ortega dijo que se buscará reabrir para que se anexe el audio como prueba de que hubo colusión de funcionarios de diferentes niveles de gobierno para violar la ley.

“Es imperdonable que Morena saque dinero del estado de Chiapas, el más pobre del país, para traerlo al centro, para financiar seguramente sus campañas o para repartirlo entre el líder y los operadores de ese partido”, acusó el perredista sin presentar ninguna prueba de esta afirmación.

–¿Qué evidencia tienen ustedes de que el dinero que transportaban era del estado?

–Yo supongo que… van a Chiapas (sic). No pierdan de vista esto: Las elecciones federales fueron en el mes de junio de 2015, las intermedias, en Chiapas las elecciones locales, fueron unas semanas después, en julio, el 19 de julio del mismo año, de 2015. O sea, las elecciones federales ya habían culminado con los resultados que ya sabemos, las elecciones federales en Chiapas.

“Ustedes estarán convencidos conmigo que Monreal no iba ayudar con dinero a Velasco. Velasco no necesita dinero. Imaginen ustedes a Monreal o a López Obrador llevándole dinero a Velasco, tan generoso Velasco. Es obvio que era al revés, el dinero era de Velasco hacia el centro, y lo llevaba Monreal, a Morena, y por eso al centro del país, y por eso se llevaron a las chicas, a las jóvenes, la palabra es fea, pero se llevaron a las chicas para utilizarlas”.

Dirigente de la corriente perredista Nueva Izquierda y coordinador de la campaña de López Obrador, en 2006, Ortega dijo que esa es su hipótesis”, pero que la PGR debe investigar.

–¿Se puede presumir que Velasco financiaba las campañas de Morena?

–Desde hace muchos años, yo lo puedo presumir desde hace muchos años… El suegro (sic), el abuelo de Velasco, desde hace mucho tiempo las estructuras de Morena, familiares.

–¿Con dinero del erario?

–Desde luego que con dinero del erario. Familiares de Andrés, y luego, financiando actividades de Morena desde el gobierno de Chiapas.

Esta acusación del equipo de Anaya se produce dos días después de que, el lunes, Figueroa acusó al presidente Enrique peña Nieto, a su antecesor, Felipe Calderón, y al candidato priista, José Antonio Meade, de coludirse para que la trasnacional Odebrecht hiciera un gran negocio con la planta de Etileno XXI.

En su cuenta de Twitter, Ortega difundió un video con el audio de la llamada entre Velasco y Monreal, ilustrado con imágenes de las colaboradoras de Monreal supuestamente detenidas en Chiapas.