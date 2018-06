Su hartazgo no “les da derecho a cercenar el futuro de los jóvenes”, dice Juárez Cisneros a votantes

CAMPECHE, Camp. (apro).- En un acto de “autocrítica”, el presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, aceptó que es innegable el hartazgo social que hay en el país, pero instó a los electores indecisos a preguntarse si su enojo les da derecho “a cercenar el futuro de los jóvenes”, votando el 1 de julio por otro candidato presidencial que no sea el de su partido, José Antonio Meade Kuribreña.

En conferencia de prensa, en el marco de la gira que realizó por esta capital para apoyar a los candidatos de su partido, el exmandatario guerrerense sostuvo que Meade ya “se consolidó” en el segundo lugar de las preferencias electorales, y el 1 de julio ganará la elección porque, abundó, es el único de los contendientes que puede rebasar al puntero, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia.

De igual manera, lamentó que este proceso electoral se haya caracterizado por “expresiones de violencia”, y llamó a la cordura porque el 2 de julio –subrayó– México debe estar “de pie y en unidad”.

“Quiero dejar perfectamente claro que nuestro partido, nuestros candidatos, estamos en contra de cualquier expresión de violencia, de cualquier expresión que altere la vida armónica, civilizada, y la paz de los ciudadanos. Queremos la unidad de los mexicanos, no la confrontación”.

Juárez Cisneros reconoció que en su partido hay “inquietud y preocupación” en torno a la posibilidad de que haya estallidos de violencia durante la jornada electoral. Y por ello, dijo, han pedido a sus candidatos que en sus campañas “eviten el lenguaje de discriminación, confrontación, desacreditación, calumnioso, porque ese lenguaje se va convirtiendo en violencia y eso no es bueno para nada”.

Añadió: “Entendemos la política como la capacidad de entendernos, no como la división; no es esto una guerra, no somos enemigos, somos adversarios políticos, y después de la elección que habremos de ganar tenemos que estar todos juntos por el bien del país”.

De acuerdo con el líder del Revolucionario Institucional, los militantes de ese partido no temen el resultado de la elección.

“Nunca hemos tenido miedo los priistas, lo que pasa es que a lo largo de las campañas se van ajustando las estrategias”, lanzó, luego de lo cual sostuvo que el PRI diseñó una estrategia para ganar, que se bifurca en “dos espacios donde trabajamos”.

Por un lado, explicó, “hacia adentro del partido, lo que hemos llamado el voto del corazón, del sentido de pertenencia, del orgullo de lo que somos, con todo lo que podamos discutir, hemos sido los creadores de instituciones nobles”.

Por el otro, hacia afuera, con acciones dirigidas hacia los electores indecisos, a los que se está llamando al “voto reflexivo, sereno, prudente”, porque “vamos a nombrar al presidente, al que le vamos a encargar el futuro de nuestras familias, estamos construyendo hacia adelante”.

Para el PRI, insistió, “es importante ese voto del corazón, porque unidos los priistas somos invencibles”, pero también “el voto de la razón, y hemos visto cómo se viene moviendo el voto razonado de indecisos hacia pepe Meade”.

También aceptó el hartazgo social que hay en el país contra los gobiernos priistas. Eso, señaló, “no lo podemos negar, tenemos que ser autocríticos”, pero llamó a los que piensan votar en contra del PRI para castigarlo, que reflexionen si su enojo “les da derecho a cercenar el futuro de los jóvenes”.

“Le decimos a esa gente: ‘está bien que estés enojado, pero ¿tienes ese derecho?”, cuestionó.

Durante su visita a esta ciudad, Juárez Cisneros estuvo acompañado de Beatriz Paredes, coordinadora regional de Meade; el campechano Pablo Angulo Briceño, de la red de jóvenes; el senador Manuel Cavazos Lerma, y Ernesto Castillo, presidente del Comité Directivo estatal del PRI.

El exalcalde de Acapulco aseguró que en su recorrido por el país ha encontrado un priismo unido y “con ánimos renovados”, por lo que el 1 de julio no sólo ganará la presidencia, sino la mayoría de las gubernaturas y del resto de las posiciones que estarán en disputa.

“Hacia adentro los priistas ya estamos listos, agrupados, echados pa’ delante…”, confió.