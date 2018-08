Se acreditó abuso de autoridad contra excolaborador de Ulises Ruiz por el desvío de 736 mdp: fiscalía de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Estado (FGE) informó que en la investigación que se sigue contra el exdirector de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Armando Félix González Bernabé, se acreditó el delito de abuso de autoridad por el presunto desvío de 736 millones 207 mil 337 pesos.

La dependencia precisó que el excolaborador de Ulises Ruiz Ortiz no ha sido exonerado e incluso cuenta con una orden de aprehensión y un auto de formal prisión, de acuerdo con el expediente 305/2016, sin embargo, sigue su proceso en libertad debido a que obtuvo un amparo para evitar su detención.

Según documentos en poder de Apro, el pasado 20 de julio la jueza primero de lo penal, Alba Osorio Velasco, comunicó al juez quinto de distrito “el cambio de situación jurídica del quejoso Armando Félix González Bernabé, para todos los efectos legales a que haya lugar en el juicio de amparo número 707/2018”.

Osorio Velasco resolvió que se encuentra acreditado el delito de abuso de autoridad cometido en agravio de la sociedad, así como la probable responsabilidad penal de González Bernabé.

Asimismo, dictó “auto de formal prisión” en contra del acusado, pidió que se le notifique la resolución y, además, que se le entregue una copia de la determinación al director del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1, así como al juez quinto de distrito para que surta efectos el juicio de amparo 707/2018.

González Bernabé fue acusado del presunto desvío de más de 736 millones de pesos, cuando fungió como director general de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).

Con Gabino Cué Monteagudo al frente del gobierno, la entonces secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, dio a conocer 45 auditorías realizadas al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, y se concluyó que hubo un daño patrimonial por cuatro mil millones 971 mil pesos, pero no hubo detenidos, únicamente inhabilitaciones.

Al final de su mandato, Cué reconoció que no metió a la cárcel al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz porque, dijo, “no tuve en mis manos ningún elemento como para poderlo detener”. Y señaló que de los colaboradores de Ruiz “unos siguen en la cárcel, otros están fugados y a otros no los encontramos”.

En agosto de 2015, en su despacho en palacio de gobierno, soltó: “En el caso de Ulises Ruiz (el exgobernador de Oaxaca) no tuve en mis manos ningún elemento como para poderlo detener. Que yo tenga elementos que se llevó una televisión o un cuadro, no. Se hizo una auditoría y no se encontró una relación directa en el delito. Y a quienes sí, a algunos los detuvimos y otros está prófugos”.