México será “el paraíso de la inversión”, promete Alfonso Romo a inversionistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el optimismo por delante, Alfonso Romo Garza, futuro jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, prometió ante inversionistas y especialistas reunidos en el Foro Estrategia Banorte convertir a México “en el paraíso de la inversión”.

En su turno en dicho foro -al que asistieron los futuros tomadores de decisiones de políticas públicas del equipo del tabasqueño- aseguró que “el reto de esta administración es que le demos toda la confianza de que México se va a convertir en un paraíso de la inversión y, para que se convierta en eso, debe haber Estado de Derecho y mucha seguridad”.

De acuerdo con Romo, 40% o 50% del país está paralizado, lo cual incluye a estados como Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas. Por ello, “si cambia la tendencia, si creamos las condiciones de confianza no tenemos por qué no crecer al 4%”, aseguró.

En un tono positivo, el empresario confió en que México “tiene que volverse un país que rompa paradigmas y que tome los riesgos que no ha tomado. Eso va de la mano de la creación de confianza. Si podemos seguir con esa dinámica nada nos para”.

El ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) llamó a los empresarios a convertirse en el motor del crecimiento económico del país. Además, aseguró que la “luna de miel” con la iniciativa privada pasó a ser un “matrimonio católico para siempre”.

Explicó: “Todo lo que hemos venido haciendo en los últimos siete meses, en todo viene una reducción del gasto brutal, exagerado, que vamos a quitar gasto corriente, lo vamos a quitar. Como ya no queremos más deuda y como tenemos que autofinanciar varios proyectos que se han mencionado, ¿quién va a ser el motor? El sector privado nacional y extranjero, si no, no va a haber, tenemos mucho rezago social y los recursos deben ser dirigidos”.

Alfonso Romo recordó que el proyecto de López Obrador establece tres prioridades en el ámbito económico: crecer a una tasa anual de 4%, generar una política industrial y tener un comercio exterior balanceado.

Para el futuro funcionario, el gobierno de López Obrador no es una vuelta al pasado, sino es una para aprovechar lo que el país ya tiene para crear más valor y más riqueza.

El futuro jefe del gabinete presidencial adelantó el anuncio de un plan fiscal que no contempla nuevos impuestos y que será presentado en tres semanas.