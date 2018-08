“Mil colmillos”, gran serie de terror de HBO Latin America

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- HBO Latin America filma su primera serie de ficción enfocada en el terror y el misterio, Mil colmillos, producida en Colombia en conjunto con Rhayuela Films.

La historia fue escrita por Jaime Osorio y Guillermo Escalona, y será dirigida por el primero junto con Pablo González. La filmación inició este miércoles.

Considerada por el canal privado como “la súper producción”, será rodada en diferentes locaciones de Colombia con destacados talentos de ese país. Un equipo local de gran experiencia integra la producción, que incluye áreas de alta especialización, como efectos visuales y CGI, entre otros.

Mil colmillos es la historia de un comando de élite desplegado en la selva con la misión de acabar con un misterioso líder que tiene bajo su mando una gran milicia de origen desconocido. Aparentemente la misión es sencilla, pero hechos misteriosos empiezan a ocurrirle a cada uno de los integrantes. Los espectadores de la serie podrán seguir una historia impactante de gran voltaje de acción, terror y misterio.

Los productores ejecutivos de Mil colmillos son Luis F. Peraza, Roberto Ríos y Paul Drago, por parte de HBO Latin America, y Federico Durán, de Rhayuela Films.

Jaime Osorio, una revelación

El escritor y director Jaime Osorio cuenta con una amplia experiencia en el cine y la televisión. Su filmografía busca empujar los límites del cine de género en Colombia. Con su ópera prima El páramo recibió el Premio Citizen Kane al Director Revelación en la edición 44 del Festival de Cine Fantástico de Sitges, España, el mayor de su tipo en el mundo.

También se hizo acreedor al premio a Mejor Guion Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Nacido el 30 de octubre de 1975 en Cali, Colombia, entre 1995 y 1999 estudió la licenciatura y luego la maestría en Arts du Spectacle Mention Études Cinématographiques en la Université de Rennes II (Francia). En 2000 regresó a Colombia y trabajó como director de comerciales para empresas como Teleset (propiedad de Sony Pictures Television International), República Films, Los Sopranos en Venezuela y Rhayuela Films.

Sobre El páramo, dice: “Siendo una película de género que se mueve dentro de algunos parámetros clásicos del cine de terror, busca no sólo causar una reacción inmediata en el espectador, sino invitarlo a la reflexión.

“El espanto y la guerrilla son equivalentes y se transforman en símbolos del miedo y la paranoia reinantes en la actualidad. Partiendo de este punto, la historia evoluciona en dos frentes. El primero, puramente narrativo, es el paso paulatino de una película de guerra a una de terror. El segundo, a un nivel mucho más psicológico, es cómo los hombres se ven obligados a enfrentar sus propios fantasmas en la medida en que el enemigo predeterminado por la sociedad se diluye por la incertidumbre”.

Su segundo largometraje de ficción, Siete cabezas (2017), tuvo su estreno mundial en la edición 33 del Festival Internacional de Cine de Varsovia. Para el cineasta, este largometraje es más arriesgado en términos narrativos:

“En ella no busco que las escenas sean efectivas y que generen emociones, más bien pretendo que cada uno de los elementos del relato se instale poco a poco en el espectador para crear la sensación de desolación que debe dejar la idea del fin del mundo. El páramo me preparó para cualquier cosa. No sólo lo rodamos a más de 4 mil metros de altura, sino que lo hicimos sin story-board ni guion técnico e improvisamos junto a los actores quienes nunca tuvieron el guion. En Siete cabezas, aunque también rodamos en condiciones difíciles, los retos fueron otros. El mayor de todos fue rodar la película en el poco tiempo que teníamos disponible”.

Hacia 2011, Osorio dirigió para Caracol Televisión la serie El laberinto, en coproducción con Sony International.