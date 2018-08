Acusan a la UPAEP de negar trabajo a maestro estadunidense por ser gay

PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- El Colectivo Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos acusó a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) de discriminación contra un ciudadano estadunidense de nombre Kyle Dzwonkowski, a quien la institución le canceló su contrato de trabajo luego de que admitió ser homosexual.

En un comunicado, la APPS Derechos Humanos reproduce la denuncia que presentó en las redes sociales Dzwonkowski, quien es ingeniero ambiental y había recibido un ofrecimiento para trabajar como maestro de inglés y química en el bachillerato de la UPAEP Plantel Sur, cuya directora es Águeda Martínez Espinosa.

El estadunidense narró que se presentó a su primer día de trabajo el 8 de agosto pasado y que casi al final de la jornada acudió a la oficina de la directora Martínez Espinosa, quien le hizo una serie de preguntas sobre su currículo.

“Al final, me preguntó si era yo gay o sea homosexual. Decidí no mentir y dije que sí, soy gay (orgullosamente). Aquí empezaron los problemas…me pidió no promover la homosexualidad, no asistir a ninguna Marcha del Orgullo ni algún otro evento, y no ser visto con “comportamiento gay en público”, como tomar la mano de mi novio o darle un beso como cualquier otra pareja lo hace”, narró.

Incluso, aseguró que la directora del plantel le pidió escribir una redacción confirmando que no iba a “hacer algo gay o verme gay” ni contar acerca del tema.

“Salí de su oficina sin haber tomado una decisión”, relató, “Faltaba media hora de trabajo. Después salí de la escuela, caminé una hora hasta mi casa intentando no llorar, pero es la única cosa que quería hacer. Al fin pensaba había encontrado un trabajo para poderme quedar en México, pero para tenerlo tendría que regresar al “closet” y era una decisión imposible, era no aceptarme tal cual soy, un ser humano”.

Agregó que una hora después, recibió una llamada de la UPAEP en la que le notificaron que siempre no lo contratarían en la escuela debido a que no había la cantidad de alumnos suficiente.

“Sé que no es la verdad”, sostuvo, “porque justo ese día, antes de mi última reunión con la directora, tuve otra reunión con ella. Me dijo que otro maestro renunció y necesitaban que yo diera sus clases (en total, inglés, química, y biología). Hasta antes de confirmar mi orientación sexual me ofrecían 3 asignaturas y después por llamada telefónica dicen que siempre no”.

“El punto es que me discriminaron por ser gay. Me mudé de casa, para estar cerca del bachillerato, gasté dinero, pasé meses en el proceso de sacar una visa con permiso de trabajar en México, todo para nada. Hoy me encuentro sin trabajo, sin ingresos, y con poca motivación para arreglar la situación”, indicó el estadunidense.

Firmado por Alejandro Pérez Pérez, Vicepresidente Colectivo APPS Derechos Humanos, el comunicado ofrece asesoramiento y acompañamiento a Kyle para que haga su denuncia en las instancias correspondientes.

“Estas acciones refuerzan lamentablemente el deshonroso primer lugar nacional que ocupa Puebla en temas de discriminación”, señala la organización.