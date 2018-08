Margarita Zavala lanza asociación civil “con vocación política”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su fracaso como candidata presidencial “independiente”, y aún sin aclarar quiénes le dieron más de 10 millones de pesos para su campaña, Margarita Zavala creó una nueva asociación para hacer política, pero aclaró que no se trata del embrión de un nuevo partido, una vieja ilusión de su esposo Felipe Calderón.

Zavala hizo este sábado el anuncio de “Libre. Libertad y responsabilidad Democrática”, una asociación civil diferente a “Dignificación de la Política”, que creó en noviembre de 2015 para financiar su aventura por la candidatura presidencial, primero buscándola a través del Partido Acción Nacional (PAN) y luego de manera independiente, de la que desistió en medio de la campaña.

Sin la presencia de Calderón, quien hoy acusó de “corrupto” a Marko Cortés —el más firme prospecto a presidir el PAN—, Zavala reunió en un salón del World Trade Center a decenas de simpatizantes, los mismos que la apoyan desde que ha buscado, de manera infructuosa, ser diputada federal, presidenta del partido al que renunció en noviembre del año pasado y candidata presidencial.

Con el mismo discurso voluntarista, rodeada de los mismos que la acompañaron en su campaña, Zavala aseguró que su nueva asociación civil es” eminentemente política y luchará por la libertad, la dignidad de la persona humana y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

En entrevista, Zavala subrayó que su nueva asociación no es un nuevo partido político, como lo planteó Calderón en 2015.

“Esta es una asociación civil pública que no significa un nuevo partido político”, aclaró Zavala, quien precisó que no competirá con los partidos, porque militantes de éstos pueden particular en la nueva agrupación.

“Es una asociación civil con vocación política. Eso no excluye la participación en otras asociaciones o partidos políticos. Lo qué hay aquí es gente que no ha encontrado espacios”, puntualizó la excandidata presidencial.

Sobre el financiamiento de la nueva aventura de la esposa de Calderón, quien sigue siendo militante del PAN, Zalava dijo que se llevará a cabo a través de donativos y eventos de recaudación”, tal como lo hizo con la asociación civil Dignificación de la Política.