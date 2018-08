“Me quedo en el Barcelona”: Ivan Rakitic

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El futbolista croata Ivan Rakitic ha confirmado que continuará en el Barcelona esta temporada, lo que pone fin a todos los rumores que han salido sobre que podría fichar por el Paris Saint-Germain (PSG).

“Me quedo en el Barcelona”, aseguró el futbolista a la emisora radiofónica Onda de Cero, reportó la prensa deportiva.

“Han sido días para reflexionar”, explicó Rakitic, y añadió que “es un privilegio defender este escudo”.

“No ha habido nada especial para convencerme, este es el mejor club del mundo”, resaltó el croata, que participó en la victoria de su equipo por 1-0 sobre el Valladolid esta pasada noche.

“Poder formar parte del mejor club del mundo es lo más grande que hay, he hablado con mi mujer, mi familia y mi agente, estamos muy bien aquí y no hay ningún club que me pueda ofrecer lo que me da el Barcelona, ahora lo más importante es afrontar lo que viene de la mejor manera posible”, aseguró Rakitic.

En cuanto a la confianza que le dio su entrenador, Ernesto Valverde, en la rueda de prensa del viernes, cuando dijo que contaba con Rakitic, el croata manifestó: “Agradezco las palabras del míster, de la junta y de los compañeros, también el cariño de la afición, soy un privilegiado y voy a darlo todo para ganar muchos títulos”.

(Con información de Xinhua)