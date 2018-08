La gala Despertares 2018 en imágenes

La gala Despertares 2018 en el Auditorio Nacional reunió a más de 50 artistas en escena, tal y como presume su slogan “Lo mejor del mundo en un mismo escenario” fue posible al conjuntar a bailarines de 13 compañías como el English National Ballet, el American Ballet Theatre, la Ópera de París, el Royal Ballet de Inglaterra, The Slanislavsky Ballet, San Francisco Ballet, National Ballet of Canada, New York City Ballet, entre otros, además de artistas invitados como Jared Grimms (tap) y la agrupación Lightbalance.