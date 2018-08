“Fidel Kuri crea terror en mi familia”, denuncia exdirectivo de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al escándalo causado por la práctica de dobles contratos en el futbol mexicano, para darle la vuelta a los impuestos, debe sumarse el caso que obliga al equipo Tiburones Rojos de Veracruz a pagar una indemnización de 33 millones de pesos en favor de uno de sus exdirectivos.

El 13 de agosto de 2014, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió una sentencia sobre la demanda interpuesta por Gustavo Parente contra el conjunto escualo por incumplimiento de contrato.

En su documento, el tribunal de justicia deportivo condena al club veracruzano, propiedad del político y empresario Fidel Kuri Grajales, a cubrir el adeudo de 19 millones 393 mil 136 pesos al agraviado, quien fungió como vicepresidente del equipo durante la gestión del entonces empresario Rafael Herrerías, cuando el gobernador de Veracruz era Fidel Herrera.

Así, tras cuatro años transcurridos sin que Fidel Kuri haya cumplido la sentencia del TAS, el monto de la deuda ascendió a 33 millones de pesos, según las cuentas del quejoso. “El término de la sentencia sigue corriendo y también los intereses pertinentes en lo que se refiere al monto del laudo”, asegura.

Sin embargo, en un oficio fechado el 12 de junio de 2018, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dejó en manos de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), que preside Yon de Luisa, hallar una solución al conflicto.

“Nos permitimos observar que la Comisión Disciplinaria de la FIFA no tiene competencia para ejecutar la decisión anteriormente mencionada. Se remitirá una copia a la Federación Mexicana de Futbol a manera de información para su consideración y acción”, se expone en el documento.

Las amenazas

En entrevista con proceso.com.mx, Gustavo Parente cuestiona el lento accionar de la Femexfut y denuncia que bajo el mando de Yon de Luisa también toleran a Kuri Grajales.

“Lamentablemente el señor Kuri hace caso omiso a la sentencia del TAS; ya turné varias cartas a la federación en la que hacemos el reclamo directo. Esa misma carta la giramos a la FIFA”.

Parente recuerda que los estatutos del futbol mexicano indican que debe aplicarse el reglamento interno de la organización cuando hay sentencias del TAS. De respetarse esos lineamientos, al equipo deudor no se le permitiría su asistencia en el régimen de transferencias y menos iniciar el torneo. Sin embargo, “la federación aún no toma cartas en el asunto”, lamenta.

“¿Qué piensa usted del señor Kuri, quien en estado de ebriedad se animó a pegarle a Edgardo Codesal –extitular de la Comisión de Árbitros– y, por ello, le dieron una sanción pequeña?

“Después volvió a infringir lo que estaba estipulado. ¿No cree que tenga algún tipo de padrino que la federación respeta demasiado? En cualquier parte del mundo, si aplica el reglamento como se estipula, tendría que haber sido expulsado del futbol mexicano. Pero no respetó la sanción que se le impuso y se dio el gusto de insultar al responsable del arbitraje”, cuestiona.

Parente exige a la Federación Mexicana de Futbol: “Que le pague un tratamiento a Kuri para que se corrija, si es que no quiere echarlo de la organización, porque el señor dice públicamente que no le va a pagar a Guillermo Vázquez (por el escándalo de dobles contratos) y que con el dinero que le debe se fue de vacaciones a Italia.

El exdirectivo de los Tiburones Rojos de Veracruz denuncia que el dueño del equipo es conocido por amenazar a sus opositores y es por ello que el entrenador Guillermo Vázquez se rehúsa a hablar del caso porque teme por su seguridad.

“También me amenazó y (me exigió) que me vaya del país. (Kuri) me lo mandó a decir de otra manera porque amaga con meterme preso. Tengo 28 años viviendo en este país y soy mexicano desde hace más de 20 años.

“Kuri crea terror en mi familia, que al final sufre las consecuencias de todo esto. Tengo esposa, hijos y ahora nietos. Y él, con la mano en la cintura, se anima a amenazar. Con ese grado de impunidad me vuelvo a preguntar ¿qué padrino tiene atrás que la federación lo respeta tanto? Te aseguro que no pasará la auditoria que le están haciendo”, denuncia Parente.

–¿De quién sospecha?

–Para mí, el padrinazgo viene de fuera, de alguien con un poder importante. No tengo idea de quiénes son los socios de Kuri. No te pueden aguantar tanto. Si fueras el dueño de América o Chivas, quizá te esperan, porque tienen un poderío económico y una posición mediática impresionante, pero a Kuri, quien lleva cinco años en la primera división, cómo puede ser que lo aguanten tanto.

“Se pudo decir que era el exgobernador (Javier) Duarte, pero él está preso, y Fidel Herrera ya no está más. Además, Kuri aguantó las embestidas del actual gobernador (Miguel Ángel) Yunes, quien no lo quería. También usó el equipo para proselitismo y la federación no le dijo nada. Una tras otra es perdonado o le imponen pequeñas sanciones para disimular”.

Amigo ferrocarrilero

De acuerdo con versiones de medios locales, uno de los socios de Kuri Grajales es el líder sindical y cacique de los trabajadores ferrocarrileros, Víctor Flores, quien suele aparecer frecuentemente en el palco del estadio Luis Pirata Fuente, casa de los Tiburones Rojos.

En su editorial del 24 de abril de 2017, con el título Un súper millonario para alcalde (del puerto), La Jornada Veracruz expuso que Fidel Kuri Grajales es “un priista rico, súper millonario (cuya) fortuna se amplió en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán con la construcción de los llamados ‘Pisos fieles’ en la región de Zongolica.

“En su primera travesía como legislador federal se volvió amigo de francachelas del cacique y dueño del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, y luego socio cuando lograron la franquicia de unos casinos de Estados Unidos para establecerse en México”.

El periódico agregó: “Según las versiones en el pasillo político, Víctor Flores cabildeó ante Javier Duarte para que le vendiera el club deportivo de los Tiburones Rojos a Fidel Kuri, con todo y que en el fondo se trataba de la misma sociedad. Ególatra, enamorado de sí mismo, soberbio y petulante, cree a ciegas en la fuerza del billete para seducir a la mitad del mundo y a la otra mitad, reproduciendo los lemas de quien fue jefe del Grupo Atlacomulco, Carlos Hank González: ‘Político pobre es un pobre político’”.

En Veracruz también son conocidas las alianzas entre Fidel Herrera y su antiguo secretario particular, Javier Duarte de Ochoa, a quien le planteó la posibilidad de arrebatarle la franquicia al empresario Mohamed Morales, quien se rehusaba a devolverle el club, propiedad del gobierno estatal.

Mohamed y el club Tiburones Rojos fueron desafiliados por la Federación Mexicana de Futbol. El 4 de junio de 2011, la asamblea general ordinaria decidió por unanimidad revocar el certificado de afiliación y por lo tanto desafiliar a la franquicia por dejar de cumplir con sus obligaciones económicas con la Femexfut y otros afiliados al organismo, se trataba de deudas que llegaron a superar los 40 millones de pesos.

Desaparecido

Proceso.com.mx detalló un pleito entre el actual propietario de los Tiburones Rojos y un amigo de Mohamed Morales en un restaurante de Polanco, en la Ciudad de México, a finales de 2014.

De acuerdo con lo publicado, ambos estaban sentados en mesas distintas. Fidel Kuri llegó con militantes priistas del Distrito Federal mientras que Fidel Herrera Borunda (hijo del exgobernador Fidel Herrera) convivía con un círculo de amigos. Un priista presente en dicho restaurante –quien pidió el anonimato, pues dijo tener relaciones con ambos personajes– relató que Fidel Kuri y Fidel Herrera se encontraban bajo los influjos del alcohol y con un séquito de guaruras en el exterior del lugar.

“Se hicieron de palabras. Los dos estaban pedos, Kuri retó a Herrera, le dijo: ‘¿Te vas a meter conmigo)?’ Y el otro le reviró: ‘Tú tienes un pedo conmigo: Mohamed es mi amigo’.

“El diputado federal volvió al ataque: ‘Mohamed me robó, que me pague y ya, la bronca no es conmigo. Seguiré mi curso legal contra Mohamed, él me robó y yo tuve que pagar’”. Kuri se refería al millón de dólares que le fue cobrado por la carta de un jugador colombiano.

Mohamed Samir Morales Álvarez presuntamente fue detenido el 9 de diciembre de 2015 cuando salía del restaurante Los Arcos de San Jerónimo, en la delegación Álvaro Obregón. De acuerdo con testimonios, el empresario de origen acapulqueño fue interceptado por tres hombres vestidos de civil que portaban armas cortas. Se lo llevaron en una camioneta dorada escoltada por un vehículo compacto rojo, de acuerdo con la indagatoria FAST/t1/01264/15-12.

Este portal también consignó las versiones del diputado panista Gutiérrez de Velasco, quien declaró a medios locales (el 11 de diciembre de ese año) que Mohamed Morales fue detenido en el Distrito Federal para ser trasladado a un penal de Misantla, Veracruz. Se trató de información que confirmó Fidel Kuri. Sin embargo, ambos se detractaron días después.

Mohamed Morales Álvarez fue reportado como desaparecido cuatro meses después de su supuesto arresto. Desde entonces, nada se sabe de él.