Con el acuerdo comercial entre México y EU “quedó a salvo nuestra soberanía”: AMLO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse satisfecho por el acuerdo comercial alcanzado entre México y Estados Unidos, pues según el tabasqueño quedó a salvo la soberanía de la nación, y no se comprometen el petróleo ni los recursos naturales.

Entrevistado al llegar al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en esta capital, López Obrador dijo que en las negociaciones fue tomada en cuenta la recomendación que su equipo hizo en el tema energético.

“Eso lo cuidamos con mucho detalle. Llevo algunos días, no se hizo público, pero sí se realizó una negociación sobre ese tema, y sí estamos satisfechos porque quedó a salvo nuestra soberanía”, aseguró.

No obstante, acotó que nuestro país se reserva el derecho de reformar las leyes en materia energética, “y quedó asentado que el petróleo y los recursos naturales de México pertenecen a la nación”, dijo el presidente electo.

“Quiero reconocer la actitud del presidente Donald Trump que entendió nuestra postura. Que estuvo de acuerdo en este aspecto, que para nosotros fue fundamental. No pedimos aceptar otra cosa. Originalmente se había elaborado un capítulo muy extenso y muy comprometedor desde nuestro punto de vista.

“Ese texto se hizo a un lado. Se redujo a tres párrafos. Muy importantes para dejar de manifiesto que México es un país libre y soberano, sobre todo en el tema de los energéticos”, justificó.

El tabasqueño insistió en que lo pactado es satisfactorio para ellos y por eso recoció a Trump su respeto a los mexicanos.

También dijo ver con buenos ojos que se hayan aumentado los salarios de la industria automotriz.

“Hay otras cosas que no nos satisfacen del todo, pero fue el que todavía no se incluya a Canadá. Me importa que esté Canadá. Me importa que se consensue que se incluya a Canadá y se mantenga el TLCAN. Me interesa mucho que sea un tratado de tres países.

“Que se busque la negociación y se use la política para dirimir diferencias, desacuerdos, que es un recurso, y él (Trump) lo sabe bien”, emplazó López Obrador.

Igual reveló que el día más tenso de la negociación fue cuando se abordó el capítulo energético.

Luego detalló que, antes de volar a Chiapas, habló por teléfono con el presidente Enrique Peña Nieto para decirle que se buscara al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues es importante mantener el TLCAN de forma original con la participación de los tres países.

“Se debe mantener el TLCAN como se concibió originalmente. Es muy probable que el primer ministro de Canadá lo haga y se comunique con el presidente Donald Trump. Es muy importante este paso porque da estabilidad económica-financiera”, argumentó.

“Nosotros actuamos con responsabilidad. Fue un buen trabajo. Toda la negociación fue conocida por Marcelo (Ebrard). No es un asunto nada más comercial. Es un asunto político-diplomático”, precisó.

López Obrador sostuvo que Ebrard fue un negociador directo y también participó la próxima secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. “Hubo reuniones constantes. Hubo tensiones desde el principio, pero Trump aceptó nuestra propuesta y, cuando lean ese texto, van a darse cuenta sobre el trato en esa materia”.