“El Bronco” se dobla ante AMLO y la Conago, luego de despreciarlos

MONTERREY, N.L. (apro).- Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, sí acudió a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), luego de que el mes pasado la tildó de “inútil”.

De igual manera, “El Bronco” cambió su punto de vista sobre Andrés Manuel López Obrador -a quien dijo que no “pelaría” hasta que no asumiera la Presidencia de la República-, pues hoy le entregó proyectos para pedirle que los incluya en el próximo Presupuesto de Egresos de la federación.

Luego de que, tras las elecciones del 1 de julio, el mandatario nuevoleonés se mostró despectivo con el ahora presidente electo, al considerar una “idiotez” su decisión de nombrar delegados estatales, ahora Rodríguez Calderón tuvo un acercamiento con él “en aras de fortalecer la coordinación entre la federación y el estado”.

En un comunicado que difundió el gobierno de Nuevo León, se percibe que ahora es tersa la relación entre ambos aspirantes presidenciales, así como con la Conago, tras el amago de rompimiento.

Durante la reunión de hoy, efectuada en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en la capital del país, Rodríguez Calderón también le entregó a Alejandro Gertz Manero, integrante del gabinete de seguridad de la próxima administración federal, carpetas con proyectos prioritarios en la materia para la entidad.

“El mandatario nuevoleonés y sus homólogos sostuvieron un diálogo con el presidente electo, así como con integrantes del próximo gabinete, en el cual se tocaron temas referentes a los presupuestos para las entidades federativas, así como los mecanismos para la implementación del plan de austeridad”, señaló el boletín sobre la cita a la que acudieron los 32 mandatarios estatales, futuros gobernadores e integrantes del próximo gabinete.

El pasado 13 de julio, luego de que fue derrotado por López Obrador en los comicios presidenciales, Rodríguez Calderón fustigó al fundador de Morena y a la Conago, que sesionó un día antes.

“Imagínate que yo ponga un representante del gobernador en cada municipio. Es una idiotez eso. A mí me parece una verdadera idiotez. Una de las razones por las que no acudí a la Conago es esa. No creo que la Conago sea un elemento de contrapeso del presidente. La Conago es un club de Tobi y no resuelve nada, nunca ha resuelto nada”, dijo “El Bronco”.

En esa ocasión también aseguró que ignoraría al tabasqueño hasta que se sentara en la silla presidencial portando la banda del primer mandatario de México.

“Es parte de lo que quiero hablar con él. Pero lo haré cuando sea presidente, no ahorita. Podemos entrar en una confronta. Andrés Manuel no es presidente, ya cuando lo sea, hablaré con él. Ni lo voy a pelar (…). No volveré a asistir a la Conago en tanto no haya un tema de responsabilidad. La Conago no está en la ley. Es como ir a misa, es más un elemento mediático. Por eso ya no quise perder el tiempo. Preferí quedarme en Nuevo León, porque sabía lo que iba a pasar”, dijo entonces el mandatario sin partido.