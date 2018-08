CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las familias no son sólo los lazos de sangre, sino aquellos que se construyen y procuran.

Tierra Océana es una obra escrita por el canadiense Daniel Danis, traducida y dirigida por Boris Schoemann. La monta la compañía Los Endebles Teatro.

La pieza de 90 minutos cuenta la conmovedora historia de Antoine (Antón Araiza), un exitoso productor de cine: soltero, solvente, elegante. Un día su cotidiano cambia de forma radical, cuando debe hacerse cargo del hijo al que él y su expareja adoptaron ocho años atrás.

El pequeño Gabriel (Emmanuel Lapin) revela el tema central de la anécdota: se le ha diagnosticado un extraño cáncer en las células de su sangre. Su madre ha decidido enviar al niño a pasar sus últimos meses de vida a convivir con su padre adoptivo.

Su reencuentro se construye atravesado por la nostalgia de una muerte inevitable. Ambos deciden ir pasar el verano al campo, a la casa del excéntrico tío Dave, interpretado por el escritor de La peor señora del mundo, Francisco Hinojosa. Los tres personajes llevan a su público por una serie de episodios inolvidables –a veces hilarantes, otras veces, estremecedores– que suceden en el sencillo y encantador espacio escénico creado por Xóchitl González. Es ahí donde la iluminación nos hace jugar entre los tránsitos de la penumbra y la ensoñación.

Schoemann logra crear todo un mundo en las cabezas de los espectadores, dirigiendo con toda su maestría a los personajes mediante convenciones sencillas, movimientos claros, sobre un piso azul cielo enmarcado por sobrios toques negros. Los tres actores se mueven entre una escalerita y un fantástico piano rojo –el mismísimo que perteneció a Salvador Novo– con el que Lapin musicaliza algunas escenas.

Reflexiona el director en el programa de mano: “¿Cómo acompañar a un enfermo terminal a la muerte? ¿Qué hacer cuando ya no hay nada qué hacer? ¿Será, como lo plantea Daniel Danis, que la vida nos regresa con la muerte? El cáncer me ha quitado a muchos seres queridos. No soy el único… Por eso quiero compartir esta obra, para ti Félix, para todos”.

Tierra Océana se presenta los domingos a las 18:00 horas, hasta el 28 de octubre, en la Sala Novo de Teatro La Capilla (Madrid #13, colonia del Carmen, Coyoacán.)