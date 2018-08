Detienen en NL a senador electo priista de Chiapas, por violencia familiar

MONTERREY, NL (apro).- Agentes de la Fiscalía General del Estado en colaboración con sus homólogos del estado de Nuevo León, capturaron la noche del lunes a Noe Castañón Ramírez, senador electo del PRI, por el delito de violencia familiar en contra de su expareja Mayté López García.

El operativo para capturar a Castañón, en el que participaron elementos ministeriales de aquella entidad del sur, fue realizado en la Terminal B. del Aeropuerto Mariano Escobedo, ubicado en el municipio conurbado de Apodaca, mencionó la fuente.

Reportes de prensa señalan que el senador electo fue denunciado en el 2016 por su exesposa Mayté López por violencia doméstica y por haber secuestrado a sus hijos.

También se hace referencia que es hijo del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Noé Castañón León.

La Fiscalía General de Nuevo León confirmó que a petición de su homóloga de Chiapas, ejecutó una orden de aprehensión contra Castañón Ramírez cuando éste se encontraba en la Terminal B del Aeropuerto de Monterrey, en Apodaca, Nuevo León.

Castañón León mantiene una disputa de patria potestad con su exesposa a quien le arrebató a sus pequeños hijos Noé, León y Fernando.

Mayte López García, quien vivió 12 años con el detenido, confirmó la noche del lunes que sus abogados le notificaron la detención del priista.

En una misiva enviada por López García, señaló que desde el mes de septiembre de 2016 había sido objeto “de la bajeza más grande que puede sufrir una mujer”; pues su exesposo le arrebató con violencia a sus tres hijos en la Ciudad de México, y luego fueron trasladados “ilegalmente” al estado de Chiapas.

La agraviada recordó que a finales de 2016 se presentaron diversas denuncias penales contra Noe Ramírez por la sustracción de sus menores hijos, y por las falsedades con las que se condujo ante la autoridad judicial para lograr resoluciones que no permitieran que pudiera estar libremente con sus hijos.

“Después de más de cinco meses luchando contra la parcialidad del Juzgado 15 de lo Familiar de la Ciudad de México logré que me fueran determinadas a complacencia de Noé Castañón Ramírez las convivencias con mis menores hijos. Y fue hasta el mes de febrero del año 2017 que tuve la oportunidad de reencontrarme con mis menores hijos”, dijo López García.

Incluso, agregó, siendo presidente del PRI en el estado de Chiapas, “inventó” una denuncia en su contra, supuestamente por violentar a los hijos de ambos, cuando apenas podía verlos dentro de su propia casa en Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

“Esa denuncia en mi contra no procedió y acredite las mentiras con las que se ha conducido a lo largo de todos estos años. Sin embargo, solicitó una suspensión de las convivencias ante la autoridad federal y desde el mes de marzo del año 2017 no he vuelto a ver a mis hijos”, dijo Mayté López García.

Pidió a las autoridades que no permitan que “este sujeto” le siga privando de sus derechos de ser madre y convivir con sus hijos.

“El resultado de esta batalla de largos años con este sujeto sin escrúpulos es que ahora por fin sea castigado por las leyes”, dijo la agraviada.

Castañón Ramírez es hijo del exministro de la Suprema Corte, Noé Castañón León, extitular del Poder Judicial del estado durante el gobierno de Roberto Albores Guillén, y también ha sido secretario General de Gobierno, en el sexenio de Juan Sabines Guerrero, excolaborador en los primeros años del gobierno de Manuel Velasco Coello. Y es amigo personal del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Castañón Ramírez fue diputado local del PRI, presidente del comité municipal del PRI en Tuxtla y es actualmente, senador electo por el PRI.