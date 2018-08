No existen condiciones para que el perredismo “renazca”, dice Agustín Basave al renunciar al PRD

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Agustín Basave Benítez, expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), renunció a esa fuerza política tras la derrota electoral del pasado primero de julio.

En una misiva dirigida al presidente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, Basave Benítez expuso que en el partido “ya no existen las condiciones para que el perredismo se libere de sus desviaciones cupulares y lastres tribales y renazca a cabalidad en un partido socialdemócrata”.

Añadió: “Con tristeza, pero con convicción, he decidido terminar mi afiliación al PRD. Me entristece separarme de su militancia, de esos miles de admirables mexicanos y mexicanas que se han jugado la vida por impulsar la democracia y construir una patria para todos”.

De igual manera, el excoordinador de asesores del equipo de campaña del excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés, se manifestó incrédulo de que ese instituto político pueda transformarse a la socialdemocracia como él lo propuso durante sus diez meses como presidente nacional (7 de noviembre de 2015 al 2 de julio de 2016) y lo reiteró en junio de 2016 en el documento que elaboró sobre su renacimiento “a guisa de diagnóstico y prescripción”.

“Hoy, tras las elecciones del primero de julio y el trastocamiento del mapa político-partidista de México, no me cabe la menor duda: sin brújula ética, el PRD no podrá salir de su extravío”, destacó.

Basave Benítez confesó que perdió la esperanza en la redención del PRD, pero conserva el privilegio de haber presidido lo que llamó “el partido histórico de la izquierda mexicana”, sin el cual –subrayó– no se puede entender la lucha por la democracia y la igualdad en México.

“Dejo pues mi testimonio de gratitud a esa institución, y me llevo el orgullo de haber formado parte de ella”, abundó.

De acuerdo con el exlíder perredista, su renuncia la presentó el pasado lunes 26, pero hasta las 14:05 horas de este martes le fue aceptada por la presidencia nacional del partido.