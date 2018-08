Rector de la UPAEP reconoce error en entrevista laboral a profesor homosexual, pero niega discriminación

PUEBLA, Pue. (apro).- El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio Baños Ardavín, rechazó que la institución haya negado la contratación del profesor estadunidense Kyle Dzwonkowski debido a su homosexualidad, aunque reconoció que fue un error cuestionarlo sobre sus preferencias sexuales durante su entrevista de trabajo.

Entrevistado sobre la denuncia pública que hizo el citado maestro, quien acusó discriminación de la institución académica, Baños Ardavín aseguró que la no contratación del ingeniero ambiental se debió a que hubo una matrícula de alumnos menor a la proyectada y no por una política homofóbica de la UPAEP.

Pese a ello, reconoció que la directora de la preparatoria, Águeda Martínez Espinosa, sí cometió errores al someter al candidato a maestro a preguntas sobre sus preferencias sexuales, así como a la petición que supuestamente le planteó para que ocultara públicamente su homosexualidad.

“Hubo un manejo incorrecto de la situación. Las preguntas que se hicieron o que se reportan no debieron ser. Y, en ese sentido, lo que estamos haciendo es fortalecer las capacitaciones de todos los procesos de inclusión y de cuidado de la dignidad de la persona”, aceptó.

El rector dijo que la institución hizo un llamado de atención a la directora para que evite ese tipo de protocolos. Aseguró que fue un caso aislado y no es una norma de la Universidad. Y dijo que estarán pendientes de la determinación que tome Dzwonkowski sobre una posible denuncia sobre este hecho.

“Fue un error en el manejo y eso hay que aceptarlo. Por supuesto, estaremos pendientes de la forma en cómo esta persona quiera proceder, está por supuesto en su derecho. Sí reconocemos que fue un manejo erróneo en la conversación que tuvo ella (Martínez Espinosa) con el candidato a maestro”, expresó.

El rector de la UPAEP rechazó que en esa casa de estudios haya discriminación contra las personas homosexuales y confió en que no se vuelva a presentar un caso similar.

En la denuncia que hizo en sus redes sociales, Dzwonkowski aseguró que la preparatoria Plantel Sur de la UPAEP le hizo una oferta para trabajar como maestro de inglés y química, pero que, en su primer día de trabajo, la directora de la escuela lo sometió a una serie de preguntas sobre su orientación sexual.

“Al final, me preguntó si era yo gay, o sea, homosexual. Decidí no mentir y dije que sí, soy gay (orgullosamente)… me pidió no promover la homosexualidad, no asistir a ninguna Marcha del Orgullo ni algún otro evento, y no ser visto con “comportamiento gay en público”, como tomar la mano de mi novio o darle un beso como cualquier otra pareja lo hace”, narró.

Incluso, aseguró que la directora del plantel le pidió dejar por escrito que no iba a “hacer algo gay o verme gay” ni contar acerca del tema.

Sin tomar una decisión sobre la petición que le hizo Martínez Espinosa, el ingeniero relató que se marchó a su casa y una hora después recibió una llamada para notificarle que no lo contratarían debido a que no había la cantidad de alumnos suficiente.

“Sé que no es la verdad, porque justo ese día, antes de mi última reunión con la directora, me dijo que otro maestro renunció y necesitaban que yo diera sus clases (en total, inglés, química, y biología). Hasta antes de confirmar mi orientación sexual me ofrecían tres asignaturas y después por llamada telefónica dicen que siempre no”, aseguró.

Kyle Dzwonkowski señaló que, ante la oferta de trabajo que hizo la UPAEP, se cambió de casa para estar cerca del plantel y duró meses para tramitar su visa de trabajo.

El Colectivo Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos emitió un comunicado para acusar a la UPAEP de cometer discriminación y ofreció al ingeniero asesoría y acompañamiento para denunciar el caso ante las instancias correspondientes.