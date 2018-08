Luis Urías debutó en Grandes Ligas; es el mexicano 127 de la historia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pelotero sonorense Luis Urías se convirtió en el mexicano 127 que debutó en Grandes Ligas: la noche del martes jugó en la segunda base y apareció como segundo en el orden al bat de los Padres de San Diego que vencieron 2-1 a los Marineros de Seattle.

Urías, considerado el prospecto número 22 en la lista de peloteros del beisbol de las Grandes Ligas, fue llamado del equipo El Paso Chihuahuas, la sucursal AAA de los Padres de San Diego, para integrarse al equipo grande.

A la ofensiva, Urías tuvo una actuación discreta bateando de 3-0 (rola a tercera, rola al short stop y rola al pitcher) y recibió una base por bolas en la sexta entrada. Avanzó a la segunda almohadilla en wild pitch.

Welcome to The Show, @LuisUrias03! pic.twitter.com/D2c7Oi1FqO

— San Diego Padres (@Padres) August 28, 2018