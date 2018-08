Habitantes y maestros bloquean carreteras en reclamo de reconstrucción de escuelas en Oaxaca

JUCHITÁN, Oax. (apro).- Habitantes y maestros de La Ventosa, en el Istmo de Tehuantepec, mantienen dos bloqueos, uno en la carretera Transístmica, y otro en la Panamericana, con el fin de exigir al gobierno priista de Alejandro Murat la construcción y reconstrucción de 13 escuelas, pues a la fecha unos mil 500 alumnos se encuentran sin clases.

Etelvina López Valdivieso, agente municipal de La Ventosa, perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza, confirmó lo anterior y agregó que mantienen “retenidos” a tres funcionarios del gobierno del Estado hasta que el titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), Mario Bustillo Cacho, acuda al lugar y se comprometa a atender sus demandas.

Por lo pronto, los bloqueos, ubicados en el kilómetro 240 de la carretera 185 Transístmica, y en el entronque de la carretera 190, ambos en La Ventosa, cumplieron 12 horas, situación que complica el paso a los estados de Veracruz y Chiapas.

La autoridad municipal recordó que ya pasó casi un año del terremoto y el gobierno “nos trae que mañana, que mañana y ese mañana no llega, pese a que, de las 13 escuelas dañadas, ocho no están en condiciones” para reanudar labores.

Por eso los padres de familia y maestros decidieron bloquear las carreteras, con el fin de desmentir al gobernador Murat, quien ha declarado que las clases se han normalizado en la entidad.

“A un año, el gobernador ha declarado que las clases se han normalizado, pero eso es mentira, no hay clases en algunos planteles, ya que son escuelas de 400 y 200 alumnos y no hay dónde ubicarlos”, denunció.

Los pobladores “ya están viendo que el gobierno de Murat no pone la debida atención a La Ventosa, ya pasó un año del sismo y no se ve claro. Aquí hay tres funcionarios de Iocifed que están retenidos porque queremos que voltee los ojos a La Ventosa, que llegue Mario Bustillo Cacho y platique con los padres de familia y, si no viene aquí, se queda su gente en el sol”, advirtió.