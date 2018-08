El almirante José Antonio Ortíz Guarneros, próximo titular de Seguridad en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó al almirante José Antonio Ortiz Guarneros, como próximo titular de Seguridad Pública en la entidad, a partir del próximo 1º de octubre, fecha en la que iniciará el nuevo gobierno.

El próximo secretario de Seguridad Pública dijo que el panorama en Morelos es complicado, aunque aseguró que es posible lograr la paz y la tranquilidad, y bajar los índices de inseguridad pública en la entidad. “No quiero seguir hablando, porque a veces perdemos tiempo platicando en lugar de trabajar”, dijo.

Aseguró que durante el próximo mes preparará un plan de trabajo de lo que hará en la entidad. Aseguró que no habrá despidos de policías, aunque sí se les capacitará mejor y se les evaluará. En relación al Mando Único, dijo que no tomará ninguna decisión, hasta que no se conozca lo que se implementará a nivel federal. Dijo que de ello ya se ha hablado con el gobernador electo.

Añadió que otros dos oficiales de la Marina Armada de México lo acompañarán en el cargo y confió en que como militares puedan demostrar su experiencia en relación a la seguridad urbana pues, aunque sean militares, dijo: “sabemos tratar a la gente”.

Cuestionado al respecto, Ortiz Guarneros admitió que no conoce Morelos, pero dijo que tiene 45 años de experiencia en la Marina y que irá conociendo la entidad de forma rápida: “Tengan la seguridad que vamos a hacer un buen trabajo y habrá resultados en poco tiempo”, dijo.

Ortiz Guarneros es veracruzano, tiene 45 años de experiencia, y hasta enero pasado se desempeñaba como comandante de la Décimo Cuarta Zona Naval, ubicada en Puerto Chiapas; se ha desempeñado como Jefe de Estado Mayor de la Quinta Zona Naval, en Frontera, Tabasco; Jefe de la Sección Primera del Estado Mayor General de la Armada; Inspector del Mando y Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Naval, en Veracruz, Veracruz.

En tanto, Blanco Bravo, acompañado de José Manuel Sanz Rivera, su brazo derecho, insistió en que su principal compromiso es combatir la inseguridad y la corrupción. Señaló que trabajará “con todo lo disponible” para brindar “la seguridad que los morelenses esperan”.

Hizo un llamado al actual titular del poder ejecutivo local, Graco Ramírez, para que se concrete de inmediato el proceso de entrega recepción, con “actos reales y no mediáticos”, al tiempo que sostuvo que dará a conocer a los integrantes de su próximo gabinete, “cuando así lo decida, no cuando él (Graco) quiera”.

Y es que sus últimas declaraciones, el secretario de Gobierno de Graco Ramírez, Angél Colín, para no detallar la información requerida en el proceso de entrega recepción, argumentó que Blanco Bravo no ha presentado los nombres de quienes se harán cargo de las carteras del gabinete.

Esta misma tarde, Ortiz Guarneros se reunirá con el actual titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública Jesús Alberto Capella Ibarra, para comenzar el proceso de información para la entrega recepción.