Política de austeridad implicará recorte en el Senado por mil 500 mdp: Monreal

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado en la 64 Legislatura, aseguró que la Cámara alta operará con casi 3 mil 700 millones de pesos para 2019, mil 500 millones de pesos menos de lo presupuestado.

Monreal garantizó que “el primer acto” que planteará a la Jucopo será el acuerdo de austeridad, que prevé un recorte total de 30%, y confió que tenga resultados positivos entre los coordinadores y luego en el pleno del Senado para ser aprobado.

En rueda de prensa, detalló que se ha planteado ya formalmente a Hacienda, de acuerdo con las facultades que tiene todavía la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores actual, un presupuesto de 5 mil 200 millones de pesos.

“Obviamente esto no va a ocurrir así, voy a solicitar con rapidez, una vez que aprobemos el acuerdo de austeridad, que se reduzcan mil 500 millones de pesos de ese presupuesto. De 5 mil 200 menos mil 500 millones para el próximo año”, advirtió Monreal.

El también líder de la bancada de Morena, señaló que habrá reducción de salarios en el Senado, empezando por los legisladores, con dietas de entre 103 y 105 mil pesos, y en Morena se reducirá un 10% adicional para destinarlo al partido por obligación estatutaria.

Puntualizó: “Y de ahí para abajo todos los funcionarios públicos que actualmente ganan 110, 130 mil se van a tener que ajustar, más abajo de los senadores y, en el caso de estructura, vamos a disminuirla, porque no se puede tener un gobierno rico y pueblo pobre. Y ahí sí les digo desde ahora, si no hay acuerdo, porque estoy hablando con todos en buenos términos, si no hay acuerdo, aplicaremos nuestra mayoría legítima”.

No sólo eso, también confirmó la liquidación de mil 900 asesores, secretarios técnicos, choferes, entre otros, aunque aclaró no habrá recortes sobre trabajadores de base y sindicalizados.

Monreal reconoció que la liquidación de los trabajadores requerirá unos 330 millones de pesos.