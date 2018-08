Víctimas exigen comisión de búsqueda de desaparecidos en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Colectivos de familiares de víctimas de desaparición, homicidio y feminicidio demandaron la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda y el inmediato nombramiento de su titular.

En conferencia de prensa, madres de jóvenes desaparecidas aseguraron que en los últimos cinco años se ha perdido el rastro de más de 3 mil personas, y lamentaron que el gobernador Graco Ramírez termine su gestión sin haber resuelto esos casos.

“Este gobierno es de los peores, y en Morelos se han acrecentado las desapariciones. Él (Graco) dice que aquí no hay trata, dice que todo está bien, pues yo no sé en dónde viva (el gobernador) o qué pase en su entorno, porque en el mío y en el de todos los que estamos aquí, esto existe y es real”, señaló Angélica Rodríguez Monroy –madre de Viridiana Morales Rodríguez, desaparecida en 2012–, integrante del Colectivo de Búsqueda Regresando a Casa Morelos.

En el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, las familias exigieron que se aplique de manera correcta la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, porque “hasta el momento no se ha creado la comisión de búsqueda en el estado de Morelos que tendrá que operar con un comisionado de la sociedad civil”.

Reclamaron que mientras a nivel nacional existe ya un comisionado, aunque no tenga recursos para operar, en Morelos han pasado varios meses y “el tema no avanza porque se tendrá que presentar una terna para designarlo”, pero hasta ahora eso no ha ocurrido.

De igual manera, exigieron que se haga una auditoría a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Morelos, porque no se tiene claridad sobre el manejo de los recursos y las reparaciones del daño.

Para ese fin se designaron 31 millones de pesos, sin embargo, en 2018 sólo se han entregado montos que suman dos millones de pesos, subrayaron.