Y Reygadas va con “Nuestro tiempo” y Cuarón con “Roma”, en la sección oficial

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Será la primera vez que el cineasta Carlos Reygadas concurse en el 57 Festival Internacional de Cine de Venecia.

En Cannes es donde ha destacado más. Ahí estrenó Batalla en el cielo en 2005, y en 2007 logró el Premio del Jurado por su filme Luz silenciosa, que incluso el estadunidense Martin Scorsese consideró como una obra maestra del cine moderno.

Asimismo, en 2012 alcanzó Mejor Director por Post tenebras lux.

Su reciente película Nuestro tiempo, con duración de hasta 150 minutos, la comenzó a escribir a principios del 2014. En total, se ha dedicado a ella casi un lustro.

“Estoy muy contento de ir a Venecia porque no la conozco. Cambiar siempre puede ser una oportunidad. La selección oficial en Venecia es muy fuerte este año y muy buena. En Cannes parece que han adquirido una especie de deber moral en arreglar los problemas del mundo, su selección es extraña: Cuando les enseñé mi película tuvieron muchas dudas, y Venecia ninguna. La realidad es que Nuestro tiempo en Cannes no iba por un camino claro, probablemente no hubiera sido aceptada… Entonces, nos enfocamos en Venecia. Fue una buena decisión.”

Reygadas también es productor de este largometraje que estrenará en Venecia el 4 de septiembre en la Sala Darsena, a las 19:30 horas. Después en la Sala Perla, a las 21:30; el 5 de septiembre en la Sala Grande, a las 16 y el 6 en Palabiennale, a las 17.

El relato se ubica en un lugar de crianza de toros, donde una pareja (ella ama de casa y él un poeta) viven situaciones diversas e inusuales. Lo novedoso es que Reygadas actúa en la trama (en el papel del poeta), y sus familiares también; pero él destaca que no se trata de una cinta autobiográfica. Decidió, cuenta, ser el intérprete al no poder encontrar a un actor que pudiera funcionar como escritor y que supiera efectuar las labores de campo.

–¿Cómo llegó a la determinación de que Nuestro tiempo sea de dos horas y media?

–Normalmente mis guiones son de unas sesenta, setenta páginas, y éste tenía 140. Me di cuenta que iba a ser larga y luego cuando iba filmando me percaté que sería bastante larga, pero nunca me preocupó.

Reygadas reitera:

“A mí lo que me importa es que el ritmo sea coherente, que sea auténtico, que lo necesite la película, y da igual cuánto dure. Eso me parece secundario. En la pintura en cambio hay formatos de 30 por 20 centímetros hasta murales, y esa libertad es algo que se disfruta. Creo mucho en la diversidad en general. Siempre es buena y me da gusto que pueda ver cosas que no estén tan formateadas. Nuestra vida es demasiado formateada y creo que es bueno romper hechuras.”

Nuestro tiempo sale a las salas comerciales de México el próximo 26 de septiembre. Al mencionarle cuál es su impresión de que Guillermo del Toro será el presidente del jurado, manifiesta:

“Me da gusto que sea una persona tan brillante y además, mexicano. No es un amigo tan cercano como con Alfonso Cuarón; pero es alguien que conozco desde hace muchos años y que estimo muchísimo. No sé cómo van a votar ahí, esas cosas están fuera de control de uno, y si lo veo allá, seguro cuando acabe el festival me podré tomar algo con él; porque antes no podré ni acercarme. Lo felicito siempre por lo que realiza y me da mucho gusto que haga de todo y que el año pasado haya ganado en Venecia y en este año esté de otra manera.”

–Además Alfonso Cuarón interviene en la sección oficial como usted, ¿qué opina al respecto?

–También me da gusto. Si uno se fija en los 21 largometrajes que forman parte de la selección oficial, los únicos no provenientes del primer mundo son los de dos mexicanos, y un argentino que también tiene coproducción mexicana (Acusada); de hecho el color se hizo aquí en los estudios que nosotros tenemos en Tepoztlán. Están muy bien, quiere decir que están dando frutos algunas de las cosas que se crean aquí desde hace muchos años, y deben seguir y seguir, dar mucho más frutos. Es una de nuestras fortalezas y hay que apoyarla más e igual hay que dar más resultados.

Con Roma, Cuarón volvió a filmar en nuestro país, donde la actriz Yalitza Aparicio interpreta a Cleo, una empleada doméstica que labora para una familia acomodada en la Ciudad de México en la década de 1970. Cleo debe cuidar a los niños de Sofía (Marina de Tavira) mientras lucha también bajo el peso de su propia tragedia personal.

Roma se mostró en Venencia el jueves 30 de agosto y repetirá el viernes 31.

También Roma fue seleccionada para el 56 Festival de Cine de Nueva York en la gala, se verá el 5 de octubre. En tanto este filme de Cuarón ya está dando de qué hablar. El pasado 23 de agosto se dio a conocer la exclusiva lista de 10 Actors to Watch de la revista Variety, en la cual la actriz mexicana Marina de Tavira forma parte de este selecto grupo debido a su participación protagónica en Roma.

En cuanto a Acusada, de Tobal, que es de Argentina y México, se centra en Dolores Dreier, una estudiante que vivía bien hasta que su mejor amiga apareció asesinada. Se exhibirá el 3 de septiembre en la Sala Darsena a las 19:30 y 22:15 horas. El 4 proyectará en la Sala Grande a las 19:45; luego se verá a las 22 horas en la Palabiennale. El 5 de septiembre de nuevo se pasará en la Palabiennale a las 8 de la mañana.

Este texto se publicó el 26 de agosto de 2018 en la edición 2182 de la revista Proceso.