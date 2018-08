No vamos a desatar ninguna persecución, dice AMLO en referencia a Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijó su postura respecto al caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en México al asegurar que durante su gobierno no se iniciarán nuevos procedimientos judiciales , ni habrá “persecución”.

En una rueda de prensa organizada esta mañana en su casa de transición, el presidente electo fue cuestionado respecto a las acciones de su gobierno para dilucidar los supuestos sobornos multimillonarios de la brasileña a funcionarios de primer nivel, así como de los contratos multimillonarios que recibió durante el sexenio de Felipe Calderón.

El tabasqueño contestó rápido y señaló que se buscará dar continuidad a todos los procesos legales que estén en curso para destrabar el tema.

-Y si no hay ninguno ¿iniciaría nuevos?, insistió la prensa.

A lo que el próximo titular del ejecutivo respondió que se iniciarían únicamente si se encuentran elementos para ello.

“Si quiero dejar también claro como lo expresé desde la campaña, que no vamos a desatar ninguna persecución. Dije en campaña que queremos justicia, no venganza. No vamos a actuar como lo han hecho otros gobiernos, que desde la espectacularidad se mete a la cárcel a personas y luego ese gobierno, que inicia así, metiendo a la cárcel a políticos, empresarios, los utilizan como chivos espiratorios y ese mismo gobierno termina manchado de corrupción. Les puedo resumir diciéndoles que yo sí creo en el perdón”, concluyó el tabasqueño.

Apenas el pasado 18 de agosto, López Obrador difundió un video en sus redes sociales en donde lamentó la “impunidad” que existe en el país para la resolución del caso de la brasileña.

En ese video, dijo “en otros países están castigando a quienes recibieron sobornos de Odebrecht […] en otros países tienen en la cárcel a expresidentes, aquí hay impunidad”.

Actualmente existe una investigación que sigue su curso legal, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se involucra al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, de presuntamente recibir sobornos por 10 millones de pesos, además de que se apunta un posible desvío de esos recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

El pasado sábado 25, la jueza octava de distrito en Amparo Penal, Luz María Ortega, prohibió a la FEPADE solicitar la aprehensión de Emilio Lozoya o presentar ante tribunales su expediente por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Durante la conferencia, López Obrador también insistió en que una vez que asuma el mandato presidencial enviará una iniciativa de ley para reformar el artículo 111 de la Constitución Política de México, para que los servidores públicos del nuevo gobierno y el presidente de la República no sean perdonados ante casos de corrupción.

“Lo nuestro es distinto (…) se van a terminar los fueros a altos mandos para que puedan ser juzgados si comenten algún delito por corrupción”.

En tanto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pospuso, para el 14 de febrero de 2019, la segunda y tercera licitación de la Ronda 3, así como una asociación con Pemex con la intención de promover un mayor número de participantes.