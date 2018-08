López Obrador afirma que no ha recibido notificación del Vaticano para colaborar con su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, negó la existencia de una respuesta formal del Estado Vaticano para colaborar con su gobierno a través de los foros para la pacificación.

Esta mañana, en conferencia de prensa, López Obrador aseguró que hasta el momento no tiene conocimiento de un acercamiento formal del Estado Vaticano para el asunto, razón por la cual se negó a opinar del mismo.

Ayer, Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirmó que la expectativa ante el próximo gobierno de México que encabezará Andrés Manuel López Obrador, es de “poder trabajar juntos”.

Hoy, cauteloso, el futuro titular del ejecutivo adelantó que esperará una respuesta oficial e institucional.

“Quiero constatar que sea real, no quiero hablar de algo que no sea cierto, porque hay muchas declaraciones. No tenemos nada oficial. Desde el día que ustedes me preguntaron hice lo propio en la oficina con Laurita para que me dijera si había llegado algo oficial y no, entonces por eso me reservo la opinión para cuando tenga los elementos”.

En mayo pasado, Greg Burke, vocero del Vaticano, desmintió a Loretta Ortiz, coordinadora del proceso de pacificación del equipo de Andrés Manuel López Obrador, quien había asegurado que, a través de dos representantes, el Papa Francisco participaría en los foros propuestos por la administración entrante, para delinear un plan de seguridad y paz.