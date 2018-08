La CNDH alista informe sobre linchamientos; deplora “debilidad institucional” en México

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá próximamente un informe completo sobre los linchamientos que se registran en el país, adelantó su titular Luis Raúl González Pérez.

“Próximamente vamos a emitir un informe, un informe completo sobre lo que está aconteciendo en el tema de los linchamientos, que no son otra cosa más que aplicar pretendida justicia, porque no es justicia por propia mano, eso no es justicia, es barbarie. Sí hay que condenar la debilidad institucional de que no haya sistemas de procuración de justicia, que no haya fiscalías autónomas”, apuntó.

También lamentó que las 13 fiscalías autónomas que existen en este momento en el país no lo sean, y que sólo cambiaron de membrete.

El ombudsman nacional reconoció que existe una debilidad institucional en México, pero dijo que no es motivo para caer en la barbarie.

“Hay que reconocer que hay debilidad institucional en la procuración de justicia, pero esto no debe sustituirse por pretender hacernos justicia por propia mano”, refirió.

En esta semana, con 24 horas de diferencia, se registraron dos casos de justicia por propia mano, donde los cuatro señalados fueron acusados falsamente de secuestrar niños; posteriormente la población les roció gasolina y prendió fuego a las víctimas.

El primero caso ocurrió el miércoles 29, en Puebla, donde dos campesinos fueron rescatados por la policía cuando los linchaban; poco después los trasladaron a los separos de la comisaría, pero la población de Acatlán de Osorio los sacó a la fuerza para enseguida quemarlos vivos.

Raúl González mencionó que, tras el hecho, ya se emitió una recomendación al gobierno de Puebla.

El segundo caso se registró la tarde del jueves 30, en el pueblo de Santa Ana Ahuehuepan, municipio de Tula, Hidalgo, a donde un hombre y una mujer habían acudido al lugar por cuestiones de trabajo, pero fueron señalados de secuestrar a un menor de 11 años. Corrieron con la misma suerte, fueron quemados; el hombre murió en el sitio, mientras que la mujer alcanzó a llegar al hospital, pero después falleció.

El ombudsman consideró que se debe castigar a quienes incitan realizar actos de justicia por propia mano, y la vez dijo que se necesitan corregir las debilidades institucionales.

Raúl González asistió este día a Guadalajara para participar en la Segunda Asamblea Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).