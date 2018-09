No hay necesidad de mantener a Canadá en TLCAN: Trump

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente estadunidense Donald Trump volvió a criticar a Canadá y aseguró que no habría necesidad de mantenerlo en el Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), de no llegar a un trato justo para su país.

“¡Amo a Canadá, pero se han aprovechado de nuestro País durante muchos años!”, escribió Trump en un primer mensaje esta mañana en Twitter.

Más tarde retomó el tema en un par de tuits: “No hay necesidad política de mantener a Canadá en el nuevo NAFTA. Si no se produce un acuerdo justo para EE.UU. tras décadas de abuso, Canadá va a quedarse afuera. El Congreso no debería interferir en estas negociaciones, si no directamente voy a terminar con el NAFTA y vamos a estar mucho mejor”, afirmó Trump.

Y nuevamente escribió un tercer mensaje a través de la misma red:

“Recuerden: el NAFTA fue uno de los PEORES pactos comerciales que se hayan hecho. EE.UU. perdió miles de negocios y millones de empleos. Estábamos mucho mejor antes del NAFTA; nunca debió haberse firmado. Ni el IVA estaba incluido. ¡Hacemos un nuevo acuerdo o volvemos a la época pre NAFTA!”.

Al inicio de esta semana Trump había dejado entrever un acuerdo con México. “Veremos si Canadá puede ser parte”, declaró el lunes.

Ayer, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó que no firmará un acuerdo que no sea beneficioso para su país. Las negociaciones bilaterales serán retomadas el miércoles.

Sobre el escenario de que México y Estados Unidos firmen un acuerdo bilateral, Freeland consideró que son los legisladores estadunidenses “los que deben responder si es un acuerdo bilateral; es su problema”.