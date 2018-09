Oposición en el Congreso llama a AMLO a cumplir compromisos de campaña

CIUDAD DE MÉXICO. – En el inicio de los trabajos de la 64 legislatura del Congreso de la Unión, la primera con Morena como fuerza políticaCongreso de mayoría, los partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista de México, se presentaron como la oposición, pero también manifestaron su apoyo al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que cumpla lo que, en campaña, prometió a los mexicanos.

“Si el presidente electo decide no cumplir, si Morena decide no cumplir, si a pesar de ser mayoría deciden no darle reversa al gasolinazo, será su primera traición al pueblo de México”, afirmó el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.

Al presentar el posicionamiento de MC como grupo parlamentario, el veracruzano señaló que la primera prueba para Morena, en el legislativo, será cumplir con su promesa de dar reversa al gasolinazo, “y es, también, el primer reto que le hacemos al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: honre su palabra y echemos atrás el aumento a las gasolinas”.

Recordó que, en la pasada legislatura, Movimiento Ciudadano presentó las primeras iniciativas para reducir el impuesto a las gasolinas, lo que contribuirá a que bajen su precio “y el grupo parlamentario de Morena se manifestó en el mismo sentido, pero la entonces mayoría del PRI y sus aliados se opusieron y lo impidieron”.

Hoy la nueva mayoría es Morena, dar reversa al gasolinazo está en sus manos y por eso le decimos al presidente electo: aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para que le cumpla a los mexicanos, ofreció.

También ofreció a López Obrador los votos de MC para eliminar el fuero para terminar con la impunidad de los políticos, pues solo falta voluntad, ya que su partido, dijo, logró eliminarlo en Jalisco y en Nuevo León. Rememoró que habían logrado eliminarlo en todo el país, “pero, de nueva cuenta, la entonces mayoría del PRI se impuso para detener su aprobación en el Senado”.

“Ahora, en esta nueva legislatura, hacer realidad la eliminación del fuero depende de que en Morena estén dispuestos a cumplir su palabra, agregó.

También brindó los votos de MC para recuperar la paz y tranquilidad en el país y “echar atrás la Ley de Seguridad Interior que aprobó la mayoría del PRI, para que en México tengamos seguridad sin guerra”.

“Aquí están nuestros votos para crear una comisión de la verdad, ciudadana y autónoma, porque no puede haber perdón ni olvido después de una década de abusos y atrocidades, porque sin verdad no habrá justicia. Aquí están nuestros votos para que México tenga un fiscal verdaderamente autónomo. Aquí están nuestros votos para que los mexicanos tengan un salario digno, no mínimo”, apuntó.

Agregó su ofrecimiento de votos en el legislativo para la eliminación de las pensiones a expresidentes; para enderezar la reforma educativa; para defender la soberanía energética y para hacer de México un país de derechos y libertades.

“Aquí están nuestros votos para proteger el derecho a decidir de todas las mujeres, para que decidir sea un derecho y no un delito. Aquí están nuestros votos para que todos y todas tengan el derecho de elegir a quién amar y para que el matrimonio igualitario esté protegido por la ley. Aquí están nuestros votos para que en el tema de la legalización de la marihuana pasemos de la discusión a los hechos. Aquí están nuestros votos, porque todas éstas y muchas otras propuestas, son parte de la agenda que Movimiento Ciudadano ha impulsado durante los últimos años. Porque es la agenda que el PRI bloqueó y que hoy tenemos la oportunidad histórica de sacar adelante”, señaló.

No obstante, aclaró que cualquiera que traicione la confianza de los mexicanos, tendrá a MC enfrente porque, así como en Jalisco, MC pudo sacar al PRI del gobierno, también será el vínculo para que la ciudadanía le exija al gobierno federal y a Morena que cumplan con su palabra.

En su opinión, no hay otra alternativa que no sea cumplirle a México, porque, a partir de hoy, nadie va a poder acordar nada a espaldas de la ciudadanía, nadie va a poder faltar a su palabra, porque los mexicanos los estarán vigilando y frente a sus errores, incongruencias o inconsistencias “no habrá perdón ni olvido”.

“Y espero que nadie aquí se equivoque: esta vigilancia también es para el presidente electo y para la nueva mayoría de Morena. Los ciudadanos van a exigirles que cumplan lo que prometieron en campaña, que cumplan con hacer realidad el cambio que ofrecieron, que cumplan con hacer de éste, otro México”, señaló.

Por tanto, a manera de lección de procesos legislativos, Delgado Rannauro comentó que el cambio elegido por los mexicanos es un llamado a la madurez de la nueva mayoría de Morena, para que entienda que legislar no es imponer ni mayoritear, si no dialogar y deliberar, que ser mayoría no significa ser servil al poder, “ni ser ciego a sus excesos y sus errores”.

Delgado fue increpado en dos ocasiones por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, porque su discurso rebasó los quince minutos acordados para la ceremonia. Además, en diversas ocasiones, pidió al pleno “respeto” para el orador, quien fue abucheado mientras hablaba desde la tribuna.

Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que los legisladores de este partido político han adquirido el compromiso con el pueblo, “maltratado y vejado durante tanto tiempo”, para defender los derechos humanos de los mexicanos, tal y como han sido plasmados en la Constitución y en diversos tratados internacionales.

En su agenda, señaló, mantienen la exigencia de justicia a 50 años de la masacre del 2 de octubre de 1968; que se esclarezcan y castigue a los responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Nos sumamos a la exigencia de los familiares de los más de 250 mil desaparecidos, masacrados o enterrados en fosas clandestinas”, indicó.

Aseguró que el PT será parte de la solución y encontrarán la forma de frenar la violencia contra las mujeres pues, en la actualidad, el 66% de las niñas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, por lo menos una vez, durante toda su vida; el 43% a manos de sus parejas.

“La manifestación más grave de discriminación y de violencia por razones de género es el feminicidio. Vergonzosamente, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en la materia: cada día se cometen en territorio mexicano siete feminicidios. Siete mujeres son asesinadas cada día tan sólo por ser mujeres”, destacó.

Celebró que, en la elección del 1 de julio pasado, los mexicanos pasaron del miedo a la indignación y de la indignación a la esperanza, por lo que, dijo, su responsabilidad es enorme, pues hay grandes expectativas de cambio.

“El triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue contundente: ¡basta! a la corrupción, a la impunidad, al manejo patrimonialista de los recursos públicos, a la subordinación de los intereses de México a nuestro vecino del norte y al trato humillante que nuestros connacionales han recibido sin que el presente gobierno hiciera algo por defenderlos”, exigió.

En esta legislatura, señaló, el PT pondrá especial atención a los derechos humanos, sociales y laborales.

“Recuperaremos no sólo el petróleo y PEMEX, sino todos los recursos que le pertenecen a nuestro pueblo: puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, agua, telecomunicaciones, banca, tierras. Todo lo que le ha sido arrebatado. Revisaremos la deuda del subsidio del Fobaproa, que le ha dado a la banca más de 1 billón de pesos y un promedio arriba del 1% del presupuesto nacional al año”, apuntó.

Aseguró que los legisladores del PT respaldarán las políticas de austeridad impulsadas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aunque dijo que están convencidos de que con estos ahorros no se obtendrán los recursos suficientes, por lo que deberán garantizar que los mexicanos paguen sus impuestos para distribuir la riqueza y terminar con la brecha de desigualdad.

A su vez, Sasil De León Villard, diputada del Partido Encuentro Social, celebró el triunfo de López Obrador en la Presidencia de la República y reconoció a los luchadores sociales que no buscan protagonismos pero que fueron indispensables en que la cuarta transformación de México sea una realidad.

Después, sobre la agenda del PES en el Legislativo, indicó que es necesario terminar con los privilegios de la clase política del país, empezando por eliminar el fuero legislativo “para estar en igualdad jurídica con todos los mexicanos”.

Se debe, dijo, restaurar el Estado mexicano, defender el medio ambiente y a los animales. Señaló que lanzarán propuestas en materia ambiental, así como en materia electoral para que ya no se cuenten mal los votos de las coaliciones, repartiéndolos de manera inequitativa y para que se distribuyan equitativamente las comisiones en el Congreso de la Unión, lo que provocó el aplauso de los miembros de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas comenzó su discurso de manera provocativa y lo terminó con un tono conciliador, lo que le valió varios abucheos y el llamado nuevamente de Muñoz Ledo al pleno para que reinara el respeto.

El legislador del Verde alabó al presidente saliente, Enrique Peña Nieto. Aseguró que se mejoró la calidad de vida de las familias mexicanas, que se crearon 4 millones de empleos y más de dos millones de personas “salieron de la pobreza extrema”. Además, mencionó que bajó de 40% a 17% la dependencia del país al petróleo y sin aumentar impuestos, según el legislador.

También, agregó, se ahorraron 130 mil millones de pesos en materia de telecomunicaciones; 192 millones de pesos en inversión extranjera directa y 200 millones de dólares en la inversión en el sector energético. Desde su perspectiva, hay más créditos y más baratos y México, añadió, es hoy potencia alimentaria.

“Esta realidad no la podemos eludir. El Partido Verde Ecologista de México reconoce los logros del gobierno de Enrique Peña Nieto –dijo entre chiflidos de los asistentes-. Reconoce su liderazgo, su valentía, su misión”, dijo, mientras una diputada mostró una pancarta con la leyenda: “Luchamos para que el futuro de México no sea esclavo de un presidente como tú, EPN”.

Puente sostuvo que Peña Nieto dio cabida a todas las voces, tanto aquellas con las que coincidían, como con las que disienten y construyó, según él, la oportunidad de la negociación. En el pleno, otra legisladora mostraba una pancarta referente a la represión de Atenco, en 2005, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

“En dos mil 999 días de su gobierno, Peña Nieto se ha despertado con ánimo –chiflidos en el pleno-, para dejar un gran país a los presentes y a las futuras generaciones”, señaló y el pleno se alebrestó: “¡Fuera! ¡Fuera!”, le gritaron.

“Incluso en los días de grandes nubarrones, con decisiones impopulares, actuó como un verdadero jefe de Estado. Señor presidente Enrique Peña Nieto, reciba nuestro reconocimiento por el gran trabajo que ha hecho por México”, afirmó.

Después, su discurso fue distinto al hablar de la elección “histórica” del 1 de julio pasado, afirmó que México cambió y como es tiempo, dijo, de mirar al futuro, el PVEM “también reconoce el liderazgo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y de más de 30 millones de mexicanos que votaron por él; sin duda, un triunfo histórico”.

Y siguió con un cliché: “La competencia no es entre nosotros, es con el mundo. Trabajaremos para que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le vaya bien, porque si al gobierno de Andrés Manuel le va bien, a México le va bien”, expresó.

Una inesperada intervención

Al inicio de la primera sesión del periodo ordinario del Congreso de la Unión, el senador Emilio Álvarez Icaza, externó su desacuerdo porque no le permitieron intervenir en tribuna; lo secundó el diputado del PT, Óscar González Yáñez, pero el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, fue contundente cuando le explicó que no podía hacerlo porque no había llegado a la curul como independiente, sino impulsado por la coalición PRD, PAN, de la que después se deslindó.

Para poderle dar la palabra, el PT le dio tres minutos de los quince que tenía en tribuna para que se expresara.

Al tomar el micrófono, Álvarez Icaza señaló:

“Los integrantes de la Iniciativa Ahora hemos llegado al Congreso de la Unión como personas libres que tienen autonomía e independencia, Se lo hicimos saber al Frente y al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El país que hoy se dibuja dista de mostrar la visión alternativa, esta alternancia no derrotó al autoritarismo”, apuntó.

Y, agregó, el legado de Enrique Peña Nieto es corrupción, violencia y miseria. Deja 62 millones de pobres, negocios al amparo del poder público, su política laboral es la más efectiva fábrica de pobreza. Por eso, vamos a honrar el compromiso del cambio.

Finalmente, señaló, lo más importante del informe no es lo que dice, sino lo que calla, Esperamos que esta sea la última vez que el Ejecutivo no asiste personalmente a rendir su informe.